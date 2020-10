Agência da Receita Federal não abrirá no dia 28 em Alegrete

No próximo dia 28, Dia do Servidor Público, a agência da Receita Federal de Alegrete não vai abrir.

A agência atende no calçadão e, agora, durante a pandemia realiza atendimentos por agendamento com todos os cuidados exigidos pelos protocolos de saúde. O local abre das 8 às 12h e conta com dois servidores e dois estagiários.

Dentre os serviços prestados à comunidade estão: informações sobre regularização de CPF, cópias de declarações de IRPF,emissão de doumentos de arrecadação, pesquisa de situação fiscal de pessoas físicas, regularização de obras para fins de averbação junto ao Registro de Imóveis, orientação sobre inscrição, alteração de imóveis rurais e respectivo imposto, o imposto territorial rural.