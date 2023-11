Agência de Alegrete é vitoriosa no Prêmio Destaques Cultura 2023 em Santa Maria

Documentário produzido por agência alegretense ganha Prêmio Destaques Cultura 2023 em Santa Maria .

Rainha das Cucas, é o primeiro episódio da série do documentário Patrimônio Gastronômico da Quarta Colônia. O projeto de audiovisual é dirigido pela agência de publicidade de Alegrete, a RZB Comunicação e teve a direção do publicitário e proprietário da agência, Rodrigo Zinelli Balsemão e de Alisson Machado, responsável pela captação das imagens e edição do filme.

Agraciado como melhor documentário no Prêmio Destaques da Cultura 2023, uma promoção do Diário, realização da Prefeitura de Santa Maria e apoio de Claiton Rocha, “Rainha das Cucas” é o episódio de lançamento da série “Mangiare come ‘na volta” (comer como uma vez), que apresentará as principais comidas coloniais italiana da Quarta Colônia, regadas de histórias, paisagens, cultura, alegria e memórias.



A série documental envolve outros episódios que em breve serão lançados e que retratam a comida emblemática da Quarta Colônia-RS. Esse projeto tem como idealizadoras as professoras do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha, Profª. Drª Raquel Lunardi e Profª. Drª Rafaela Vendruscolo que unidas pelo sonho de mostrar os sabores das suas infâncias e cultivar a identidade do território idealizaram o Projeto Patrimônio Gastronômico da Quarta Colônia, onde o documentário é um dos resultados desse grande projeto. O plano iniciou-se em 2019 com pesquisa de campo com famílias descendentes de imigrantes italianos, responsáveis pelas festas de padroeiros e de comunidades e restaurantes, que resultou na elaboração de um livro de receitas e no documentário, dirigido pela agência de publicidade alegretense.



O projeto tem como parceiros a Universidade Federal de Santa Maria e o Grupo Farinhas Maria Inês. Como patrocinadores estão o CNPQ, FAPERGS e a CAMPAL. Além o episódio Rainha das Cucas, que conta a história da Dona Gentila Felin Weber de Silveira Martins-RS, estão previstos episódios que irão narrar o saber fazer do bigoli, do bife à milanesa, do risoto, do pão e das bolachas, do vinho, da cachaça, das sopas de minestra, canede e agnolini.

Para assistir, acesse o YouTube e procure por Rainha das Cucas.