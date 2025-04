Agência de Alegrete produz série documental que resgata sabores e memórias da imigração italiana na Quarta Colônia

Agência de publicidade e produtora audiovisual de Alegrete, consolida sua expertise em narrativas culturais com a produção da série documental “Mangiare come una volta”, que resgata a culinária tradicional da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. No dia 31 de março, a comunidade de Santos Anjos, em Faxinal do Soturno, recebeu o lançamento do quarto episódio, intitulado “Fortaia, a frittada dos anjos”, gravado durante a Festa da Fortaia em julho de 2024.

Com direção de Rodrigo Balsemão, Alessandra Viero e Mitiele Pinheiro, o episódio reforça o compromisso do projeto em valorizar o patrimônio da Quarta Colônia. Alessandra, responsável pelo setor audiovisual da agência, foi também a encarredada da captação de imagens e edição deste novolançamento. Victor Brandolt, diretor de arte, junto com Balsemão, CEO da RZB, auxiliaram na montagem e finalização do episódio que mergulhou na festa que é um marco da comunidade Santos Anjos: “Começamos às 14h da tarde e só encerramos perto da meia noite, captando cada detalhe da preparação dos pratos que simbolizam a resistência cultural italiana”, explica Alessandra.

A agência já havia sido premiada em 2023 pelo episódio “Rainha das Cucas” vencedor do Prêmio Destaques Cultura em Santa Maria, que retratou a história de Dona Gentila, de Silveira Martins, cuja produção de 200 cucas semanais disparou após o documentário. “São histórias que transformam a economia local e mantêm viva a identidade das comunidades”, destaca Rodrigo.

Da pesquisa ao audiovisual: um projeto afetivo

Idealizado pelas professoras Raquel Lunardi e Rafaela Vendruscolodo IFFar, o projeto começou em 2018 com entrevistas a três gerações de mulheres da Quarta Colônia, resultando em um livro de receitas e na série documental. “As próprias nonas pediram para registrar o preparo dos pratos. Descobrimos que a comida é só o começo: ali há memória, afeto e orgulho de ser descendente”, afirma Raquel.

Além da fortaia, a série já abordou:

“Rainha das Cucas” Episódio Premiado:https://youtu.be/U5v805_c55Y

“La pasta dellanonna” O bigoli:https://youtu.be/-u4hNIfB-ZA

“Cotolettaallamilanese” Bife à milanesa: https://youtu.be/1zdWM7ibwgk

“Fotaia, a frittada dos Anjos” Festa da Fortaia: https://youtu.be/qU2rXOojIi8