Agência do INSS de Alegrete voltou atender com agendamento

Desde a última terça-feira, 20 que atendimento aos segurados do INSS foi retomado, em Alegrete, mediante agendamento.

Quem precisar de serviço do INSS deve ligar 135 e agendar pedindo para agência de Alegrete. O sistema agenda para que a pessoa possa ser atendida. Os avisos estão na porta da agência.

Há mais de dois anos que a agência do INSS aqui no Município não tem médico perito e desde o início da pandemia, em março, está fechada para atendimento presencial.

Quando o segurado for atendido de forma presencial será feita a medição da temperatura e mantidos todos os demais cuidados de acordo do com os protocolos de saúde.

Dentre os serviços estão: solicitação ou continuidade de auxilio doença e pedidos de aposentadoria