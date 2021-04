Agenciado pela Work For Soccer, alegretense vai integrar o Sub-17 do Criciúma

Com forte potencial, Kaik é artilheiro e chama atenção pela velocidade, dribles rápidos e faro de gol. O guri da Escolinha Formação de Talentos, da AJS, teve brilhante passagem pelo Novo Horizonte, de Santa Maria. Saiu de Alegrete com 11 anos e hoje é a mais nova aposta do Criciúma, onde chegou em novembro do ano passado.

“Vim em busca do meu sonho. Jogar futebol é o que amo. Quero ser feliz aqui e poder ajudar o clube”, comentou Kaik, que concilia os treinos com os estudos de forma remota.