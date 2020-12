Agenda cultural de final de ano é readequada em razão da pandemia

Reunião da equipe da educação e cultura redefine agenda cultural de dezembro em Alegrete.

A pandemia está mudando hábitos, rotinas, comportamentos e também as atividades sócio culturais de uma cidade. É o caso de Alegrete que teve de redefinir sua agenda cultural para este fim de ano. Uma reunião realizada na manhã de segunda-feira, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, sob a coordenação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da secretária Angela Viero, mais a participação da diretora de Cultura, Andrea Oliveira; diretora do Centro Cultural, Bibiana Fontoura e coordenadora de projetos, Gabriela Marçal, tratou da reorganização dos eventos programados pela Educação e Cultura para dezembro.

Um elenco de intervenções de arte concluídas em vários pontos da cidade, constantes ainda da Semana da Arte de 2019, como a Escadaria da ABA; galeria a Céu Aberto no Muro da Viação Férrea; parlatório da ABA; portal do Cemitério Municipal e a revitalização do trevo da BR 290 saída para Uruguaiana (em andamento), não terão ato público de inauguração para evitar aglomeração. Está sendo formatado modelo diferenciado de entrega por parte da Administração Municipal.

Uma live musical de fim de ano deverá ocorrer no dia 29 de dezembro, no Centro Cultural de Alegrete onde haverá a gravação de Clip Musical de Boas Festas do Município. Também serão gravados vídeos culturais da cultura pós- pandemia com a participação de parceiros interpretando poesias de poetas alegretenses tendo como cenário os pontos revitalizados pela a Semana da Arte, sem a participação de público.

Quanto à decoração natalina na cidade, iluminação e a chegada do Papai Noel, envolvendo também outras secretarias municipais a Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero informou que as atividades obedecerão a todos os critérios de prevenção à Covid e os protocolos do COE-E e COE-Municipal. Papai Noel ficará no interior do Centro Cultural, com a rigorosa observância quanto ao acesso de pessoas.

Conforme a diretora de Cultura Andrea Oliveira, a Cultura trabalha também na conclusão do projeto que ofertará à comunidade os bricks da Praça, em forma de feiras virtuais.