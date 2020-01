Agenda da Cultura para 2020 em pauta no Centro Cultural

Na manhã de quarta-feira (22), a Diretoria de Cultura realizou reunião no Centro Cultural para tratar da agenda de eventos para 2020. Entre as diversas ações programadas durante o ano, destaque para o Brick da Praça que retorna em março, sempre no segundo sábado de cada mês. Em maio serão desenvolvidas atividades alusivas ao Mês Internacional dos Museus, no Museu Oswaldo Aranha e no Centro Cultural.

De 2 a 7 de junho acontece a 41ª Feira do Livro de Alegrete e a 17ª edição do Festival Alegretense da Canção (FAC). Em setembro, eventos para comemorar a Primavera dos Museus. Na segunda quinzena de outubro acontece a III Semana da Arte de Alegrete, com a divulgação, em breve, dos pontos onde vão ocorrer as intervenções.

A Cultura está fazendo a diferença na cidade, através das letras, da música e das artes em geral, tornado Alegrete mais alegre, questionador e humanista”, comentou a diretora Andrea Oliveira.

Também participaram da reunião a diretora do Centro Cultural, Valesca Machado, e o servidor Everton Silva.

DPCOM