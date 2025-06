Agile e Gol se envolvem em acidente no centro de Alegrete

A colisão ocorreu por volta das 16h30 e não deixou feridos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo informações, a condutora de um Volkswagen Gol, que trafegava pela rua Dr. Quintana, teria parado no cruzamento e, ao não visualizar outro veículo se aproximando, decidiu seguir. No entanto, ao avançar pela via, o carro acabou colidindo com um Chevrolet Agile que, de acordo com a Guarda Municipal, descia pela Marquês de Alegrete — via preferencial. Apesar do impacto, os motoristas saíram ilesos e os danos foram apenas materiais. A Guarda Municipal atendeu à ocorrência.