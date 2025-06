Agora é lei: tatuagens e piercing com fins estéticos em cães e gatos pode dá até cadeia

Pena prevista é prisão de dois a cinco anos e multa, além da perda da guarda do animal

Os tutores e defensores de animais, atentem: uma nova lei vem para proteger o que o Conselho Federal de Medicina Veterinária considera como positiva. A proibição de procedimentos desnecessários definidos na Lei nº 15.150 complementa e reforça o posicionamento do CFMV na defesa do bem estar animal. A realização de tatuagem ou colocação de piercing com fins estéticos em cães e gatos, além de provocar dor, os expõe a diversas complicações como reações alérgicas, infecções, necrose da pele e acidentes com o adorno, provocando lesões ”, disse, em nota, o gerente técnico do conselho, Fernando Zacchi.

A Lie 15150/25 proíbe a realização de tatuagens ou colocação de piercings com fins estéticos em cães e gatos. A norma, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (17) estabelece a pena de reclusão de dois a cinco anos e multa, além da perda da guarda do animal, para quem fizer ou permitir que seja feito o procedimento.

A nova lei teve origem no projeto de Lei 420620 do deputado Fred Costa (PRD-MG). O projeto o foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021 e pelo Senado, em maio deste ano.

A Lei 15.150/25 inclui um dispositivo na Lei de Crimes Ambientais que já tipifica como crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Tatuar e a colocar piercings em cães e gatos será considerado um crime contra a fauna.

Fonte: Agência Câmara de Notícias e Agência Brasil