Agora é mata-mata: AABF vai a Herval abrir disputa das oitavas da Série Bronze

A equipe de Alegrete viaja até Herval para enfrentar a Associação Herval, às 18h, no Ginásio José Manoel Antunes, no primeiro confronto das oitavas de final da competição.

A AABF chega à fase eliminatória embalada pela campanha na primeira etapa. A equipe alegretense terminou na primeira colocação do seu grupo e agora busca levar a vantagem construída ao longo da competição para o momento mais importante da temporada. Do outro lado, a Associação Herval terá o fator casa para tentar largar na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final.

O confronto deste domingo abre uma eliminatória que será definida em dois jogos. Depois da partida em Herval, a AABF terá o segundo duelo, em Alegrete, buscando confirmar a classificação para a próxima fase. O vencedor do confronto avança às quartas de final da Série Bronze.

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Além da classificação, a fase representa um passo importante para o principal objetivo da AABF na temporada: o acesso à Série Prata. Para garantir uma vaga na divisão superior, a equipe precisa avançar em duas eliminatórias, chegando às semifinais da competição. Ou seja, oitavas e quartas de final serão etapas fundamentais na busca pelo acesso.

Foto: Click do Vini