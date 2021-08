Agora é pra valer: Quiosque reabre em setembro

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Administração e do setor de Compras, informa que o processo licitatório de Concessão de uso do imóvel predial denominado “QUIOSQUE DA PRAÇA” (Pregão presencial nº033/2021) foi concluído com êxito nesta quarta-feira, 18. O vencedor foi Samir Tawfig Hamed, proprietário da empresa UK Pizza Burguer.

Quiosque em Alegrete

A licitação obedeceu todas as etapas do processo. “Realizamos um trabalho minucioso, seguindo todas as etapas e normas até a conclusão do processo para a concessão de uso do quiosque”, declarou o chefe do setor de compras Geraldo Mendonça.