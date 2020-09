Agora em setembro abre inscrição para residência médica em clínica geral e psiquiatria na Santa Casa de Alegrete

Compartilhe









A Prefeitura de Alegrete, junto com Santa Casa Caridade informa que vai abrir as inscrições para processo seletivo do programa de residência médica, em clínica medica e psiquiatria.

As inscrições abrem em 1 4 de setembro a 14 de outubro pelo site da AMRIGS. www.amrigs.org.br/exame

O programa de residência médica em que profissionais de vários locais, inclusive de outros estados, é realizado há seis anos aqui no Município.

A Residência Médica em Psiquiatria de Alegrete foi criada em 2014, por meio de processo de interiorização da Escola de Saúde Pública (ESP), sendo posteriormente assumida pela Santa Casa de Alegrete e Prefeitura Municipal.

Em fevereiro de 2020 formou-se a quarta turma de 2020.

Os processos seletivos para Residência Médica devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Residência Médica – em vigor atualmente a RESOLUÇÃO Nº 3, de 16 de setembro de 2011.

O processo seletivo acontece da seguinte forma:

1ª fase: Exame escrito com peso 9 realizado pela AMRIGS

Quando a superação de um trauma é inspiração para valorizar a vida e amigosA – Para as especialidades de acesso direto a primeira fase consiste de avaliação objetiva, com igual número de questões nas especialidades de Clínica Médica e Psiquiatria – Utilização do exame anual da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS);

2ª fase: Consiste de análise do currículo com peso 0,5 e arguição curricular com peso 0,5. SITE: ttp://www.santacasaalegrete.com.br/

As atividades práticas se desenvolvem nos seguintes campos de prática:

CAPS II: unidade de atendimento ambulatorial global de pacientes em sofrimento psíquico,

tais como portadores de depressão, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, transtorno

bipolar e outros.

CAPS AD: unidade de assistência a pacientes que apresentam transtorno por uso de

substâncias, como álcool e outras drogas.

CAPSi: unidade especializada na atenção a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico,

transtornos do neurodesenvolvimento e aprendizagem.

Leitos hospitalares em Psiquiatria: A Santa Casa de Alegrete possui vinte (20) leitos psiquiátricos em hospital geral, contemplando pacientes que apresentam transtornos psiquiátricos e/ou dependência química. Em 2019, foi aprovado o projeto de expansão da

estrutura hospitalar em Psiquiatria para trinta (30) leitos, o que deve ser efetivado nos próximos meses.

Como atividades teóricas, os seis médicos residentes que atuam simultaneamente contam com cinco aulas semanais, durante os três anos de formação, totalizando cerca de 9.700 horas teórico-práticas, nas disciplinas de Psicofarmacologia, Psicopatologia, Teoria Cognitivo Comportamental (TCC), Psicoterapia de Orientação Analítica e Casos Clínicos, além de aulas teóricas sobre dependência química e Neurologia Clínica, realizadas em campos de prática.

A cidade de Alegrete possui forte tradição na área de saúde mental, sendo que o CAPS II do município foi um dos três primeiros Centros de Atenção Psicossocial criados no Brasil, com o início de seus trabalhos em 1989.

Atualmente, os médicos Psiquiatras preceptores do Serviço são os Drs. João Francisco Witt, Fernando Uberti Machado e Marcelo Moraes Victor, fazendo parte da equipe de preceptores também os psicólogos Marcelo Quintana e Deise de Oliveira Gomes, além do médico Neurologista César Augusto Garcia Ajala Vieira.

No primeiro ano de residência, cumprindo a carga horária necessária em emergências psiquiátricas, os médicos em especialização são responsáveis pela avaliação dos pacientes em urgência e emergência em Psiquiatria, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, orientando-se por fluxo de avaliação criado por esse Serviço, e supervisionados pelos médicos psiquiatras preceptores.

Os médicos cursando o segundo e terceiro anos da Residência passam automaticamente a integrar a escala do Terceiro Turno Psiquiátrico, estrutura de plantão especializado na área, funciona quatro dias por semana, das 17h-21h, no CAPS-II.

Programa de residência médica em clinica médica de Alegrete

Instituída pelo decreto 80.281 de 05 de setembro de 1977, a Residência Médica é modalidade de ensino de Pós-graduação (Sensu lato) destinado a médicos sob a forma de Curso de Especialização; funciona em Instituições de Saúde sob orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerado o “Padrão Ouro” da especialização médica.

Em 2017, a Prefeitura de Alegrete (Secretaria de Saúde) e o Hospital Santa Casa (HSCA) iniciaram solicitação ao Ministério da Educação para Credenciamento do Programa de Residência de Clínica para funcionar no HSCA; em 21 de novembro de 2018, com o número 866-2018, a Comissão Nacional de Residência Médica aprovou o inicio do Programa com 04 médicos residentes.

Em março de 2019 a Residência de Clínica Médica iniciou o Programa com 02 médicos: José Fábio da Silva Pereira (Alegrete) e médicas Ingrid Eveelne Franco Lima (Rondônia) e em março de 2020 com as médicas Inês Carolina Siquiera Freitas (Bagé) e Marlu Siqueira de Oliveira (Minas Gerais).

