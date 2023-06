Agora o instagran também virou plataforma de falcatruas

Share on Email

Nos últimos tempos, as redes sociais têm sido palco de diversos golpes e esquemas fraudulentos, aproveitando-se muitas vezes da popularidade de influenciadores digitais para enganar as pessoas. Um caso que repercutiu em Alegrete recentemente é o de pessoas que estão sendo enganadas por meio do Instagram.

O caso ocorre devido a divulgação de rendimento financeiro questionável por meio de uma sequência de stories no Instagram. O relato envolve uma promessa de ganho financeiro por meio do PIX.

Numa conta do Instagram, o golpista divulga uma plataforma de rendimento financeiro por meio do PIX, alegando ter tido sucesso ao investir na mesma. Em um vídeo postado, a pessoa afirma ter recebido um valor de R$ 10.000,00 após investir no PIX por meio da plataforma divulgada.

Diante do relato, a vítima é influenciada pelas promessas de ganhos financeiros e decide investir uma quantia de R$ 1.000,00 por meio de uma transação PIX. A promessa é receber R$6.000,00 como rendimento.

Após a transmissão do valor para a chave PIX , vinculada ao banco Santander, a vítima entra em contato com a suposta dona do perfil e surpreendentemente, recebe o relato de que a pessoa também foi vítima do mesmo golpe e pontua que também foi enganada pela plataforma de rendimento financeiro anunciada.

Desta forma, a alegretense buscou a Delegacia de Polícia para realizar registro e, destacou que deseja processar a pessoa que é dona do perfil, até que a autoria seja comprovada, se realmente não foi ela.

Além desse caso específico, é necessário destacar a existência de outros golpes em andamento no Instagram. Um exemplo é o sorteio falso de procedimentos estéticos realizados por “médicos”, em que as vítimas são contatadas e induzidas a gravar vídeos afirmando que ganharam o sorteio antes mesmo de realizar o procedimento. Em seguida, os golpistas solicitam um código de verificação enviado por SMS, o que resulta no roubo de suas contas de WhatsApp e Instagram. Os criminosos aproveitam os vídeos gravados para aplicar diversos golpes.