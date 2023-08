Agora passaram da conta: um borrego foi encontrado em contêiner na Praça Getúlio Vargas

Share on Email

Desta vez, não foi gato ou cachorro, o descarte irregular em Alegrete chegou ao cúmulo de ter um borrego dentro de um contêiner em pleno Centro. Tudo bem que dizem que Alegrete é uma das cidades mais gaúchas e, por isso, alguns desses animais também, fazem parte do convívio na cidade, mas essa atitude beira à irresponsabilidade e de um desrespeito inominável com os trabalhadores da coleta de lixo. Entretanto, se continuar desta forma e se for possível, da próxima poderá ser um cavalo.

Na manhã desta terça-feira (1º), foi encontrado um animal morto em um dos contêineres de lixo na Praça Getúlio Vargas. A cena demonstra a falta de consideração tanto com o animal quanto com as pessoas envolvidas na coleta e na saúde pública.

O animal em questão era um borrego, o que torna a situação ainda mais incomum. A Prefeitura Municipal de Alegrete, ao tomar conhecimento desse incidente, manifestou seu repúdio à ação, classificando-a como insalubre e evidenciando o desrespeito de alguns cidadãos não apenas com os trabalhadores responsáveis ​​pela coleta diária, mas também com os moradores da região.

Casos como esse destacam a importância da conscientização e educação sobre a correta destinação do lixo. A coleta e o descarte de resíduos sólidos são fundamentais para a preservação do meio ambiente e a proteção da saúde pública. É crucial que todos os cidadãos assumam a responsabilidade de descartar resíduos de maneira adequada, garantindo um ambiente mais limpo e saudável para todos – salientou a Secretária do Meio Ambiente Gabriela Segabinazzi. Ela também informou que um registro foi realizado na Delegacia de Polícia para buscar o responsável pelo descarte.