Agosto com previsão de chuva acima da média e dias frios em Alegrete

Os acumulados de 15 dias deverão variar entre 10 mm no Oeste a no máximo 50 mm no Sul do Estado.

Em Alegrete, entre os três primeiros dias de agosto a previsão do Metsul Meteorologia indica 26mm, sendo o sábado (02), o dia com precipitação de 17.8mm. O segundo episódio de chuva deve ocorrer entre os dias 7 e 10 de agosto. São esperados cerca de 21.8mm de chuva. No domingo (10), Dias dos Pais a previsão marca 13.4mm.

Mas quais os prognósticos para o oitavo mês do ano no município. O 1º dia de agosto já amanhece nublado e até o final do dia, a chuva deve avançar pelo Oeste. Ao longo do sábado, a frente fria avançará sobre as demais regiões. Na sequência, as temperaturas declinam um pouco, devendo haver mínimas entre 6 e 9°C na Campanha.

Em agosto, há a possibilidade do retorno de ar mais frio, mas sem indicar extremos comparáveis ao meses anteriores. Dessa forma, o cenário que se esboça a partir de modelos norte-americano e europeu não indica um padrão de frio tão forte e persistente como o indicado durante a primeira metade do inverno, notadamente entre os dias do fim de maio e o começo de julho.

O inverno não acabou, pois há várias semanas ainda pela frente, haverá muitos dias ainda de frio e alguns até de frio muito intenso, mas, por outro lado, a incidência de temperatura bastante baixa será menor do que em junho e o ocorrido em vários dias de julho. Além disso, haverá maior frequência de dias agradáveis e alguns até quentes. Mas vai demorar ainda para guardar as roupas de inverno. Até porque, com o padrão global que se observa, podem ocorrer episódios tardios de frio intenso na primavera.

No RS a previsão é de 50mm acima da média histórica. Em Alegrete a média histórica de agosto (1986 a 2024), é de 79.3mm. O acumulado no mês de julho de 2025 foi de 44.4mm registro da estação automática SGB/ANA. A precipitação foi de menos da metade do previsto em julho que era em torno de 106.7mm.

A entrada de massas de ar frio, favorece a ocorrência de geadas, que pode representar risco às culturas mais sensíveis, como hortaliças e frutíferas. Além disso, as baixas temperaturas podem atrasar a maturação do milho. Já a ocorrência de chuvas acima da média no oeste pode interferir na semeadura e no estabelecimento inicial dos cultivos de inverno, como trigo, aveia, canola, centeio e a cevada, especialmente em solos com baixa capacidade de infiltração e drenagem. No geral, a umidade do solo será suficiente para o desenvolvimento destes cultivos.

Foto: Dênio Amaral