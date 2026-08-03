Agosto começa com chuva e queda da temperatura em Alegrete

Os primeiros dias de agosto serão de tempo instável em Alegrete. Conforme a previsão do site meteorológico Climatempo, a primeira semana do mês terá períodos de sol, aumento de nuvens e chuva em diferentes momentos, além de uma queda acentuada nas temperaturas mínimas a partir da metade da semana.

Nesta segunda-feira (3), os termômetros variam entre 16°C e 24°C. O dia será de sol entre algumas nuvens, com previsão de chuva passageira. Durante a noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas o tempo fica firme. Na terça-feira (4), a mínima cai para 8°C, enquanto a máxima chega aos 23°C. O sol aparece no início do dia, mas o tempo fecha ainda pela manhã. A previsão indica chuva forte durante a tarde, com o retorno do tempo seco à noite.

A quarta-feira (5) será uma das manhãs mais frias da semana. A temperatura mínima prevista é de apenas 6°C, com máxima de 24°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

Na quinta-feira (6), o tempo volta a ficar instável. As temperaturas variam entre 17°C e 22°C, com aumento de nuvens ao longo da manhã e pancadas de chuva no fim da manhã e durante a tarde. A noite também deverá ser chuvosa.

Já na sexta-feira (7), o tempo apresenta melhora. O sol predomina durante o dia, apesar da presença de muitas nuvens pela manhã. A previsão indica apenas 1,2 milímetro de chuva e formação de nevoeiro durante a noite.