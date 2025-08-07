Agosto Dourado: pediatras de Alegrete reforçam a necessidade de amamentação

Instituído no Brasil pela Lei 13.435/2017, agosto é o Mês do Aleitamento Materno, quando são intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação. O mês é conhecido como Agosto Dourado, já que esta cor destaca o padrão ouro de qualidade do leite materno.

O pediatra Antônio Roberto Nunes reforça a necessidade e importância das mães amamentarem seus filhos, de forma exclusiva, até os seis meses de vida somente com leite materno. Isso garante saúde às crianças e evita uma série de doenças como as respiratórias e outros problemas aos bebês, cita.

Aqui em Alegrete, os pediatras que atendem na UTI Neonatal ou em seus consultórios particulares sempre pedem às mães, principalmente as de primeiro filho que não deixem de amamentar seus filhos e derrubam o mito de que existe leite fraco. Isso não é verdade, elas precisam se alimentar bem e descansar, pois as mães são o principal elo entre os filhos, enfatiza Dr Bebeto.

Mamãe amamentando

Os bebês que mamam costumam passar menos tempo no hospital quando adoecem. São bebês que têm menos resfriados no primeiro ano de vida, menos quadros diarreicos nos primeiros dois anos de vida, menos risco de obesidade e de diabetes médias”. Para as mães, os benefícios da amamentação vão da redução de peso mais rápida no pós-parto á diminuição dos riscos de diabetes tipo 2 e de câncer de mama e de ovário.