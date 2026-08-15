Agosto Dourado reforça papel do técnico em enfermagem no apoio à amamentação

Agosto é marcado pela campanha Agosto Dourado, iniciativa que busca ampliar a conscientização sobre a importância do aleitamento materno e destacar os benefícios da amamentação para a saúde de mães e bebês. A recomendação é que o leite materno seja oferecido de forma exclusiva até os seis meses de vida e continue, de maneira complementar, até os dois anos ou mais.

Embora seja um processo natural, a amamentação nem sempre acontece sem dificuldades. Nos primeiros dias após o parto, dúvidas, inseguranças, ansiedade e dificuldades na pega podem fazer parte da adaptação entre mãe e recém-nascido. É nesse período que a atuação dos profissionais de saúde ganha ainda mais importância.

Entre esses profissionais está o técnico em enfermagem, que participa diretamente da assistência à mãe e ao bebê, contribuindo para orientar, acolher e identificar situações que possam dificultar o estabelecimento do aleitamento.

Segundo Aurélia Ribas, coordenadora e docente dos cursos da área da Saúde do Senac Santana do Livramento, os primeiros dias após o nascimento são marcados por transformações e podem ser especialmente delicados para mulheres que vivenciam a maternidade pela primeira vez.

“O técnico em enfermagem está apto para tranquilizar a mãe, tirar suas dúvidas e auxiliar de maneira correta a amamentação, além de realizar os cuidados com o recém-nascido”, explica.

Pega correta é um dos primeiros cuidados

Entre as orientações que fazem parte da assistência está o posicionamento adequado da mãe e do bebê durante a amamentação. A chamada pega correta favorece a sucção e pode reduzir o risco de fissuras e desconfortos nas mamas.

A maneira como o recém-nascido é segurado também contribui para tornar o momento da amamentação mais tranquilo e fortalecer o contato entre mãe e filho.

“Ensinar a posição correta de segurar o recém-nascido também ajuda a fortalecer o vínculo de mãe e filho”, afirma Aurélia.

O acompanhamento também é importante diante das inseguranças que podem surgir durante os primeiros dias. A mãe pode ter dúvidas sobre a quantidade de leite, a frequência das mamadas ou o comportamento do bebê. Nesse contexto, a equipe de saúde pode ajudar a diferenciar situações esperadas de sinais que necessitem de avaliação profissional.

Informação ajuda a combater mitos

Outro papel importante do profissional é contribuir para o esclarecimento de informações equivocadas sobre a amamentação. Entre os mitos mais conhecidos está a ideia de que existe “leite fraco”.

De acordo com Aurélia, essa afirmação não corresponde à realidade. O colostro, produzido nos primeiros dias após o parto, possui características próprias e é rico em componentes que contribuem para a proteção do recém-nascido.

Também é esperado que o bebê mame diversas vezes ao longo do dia e da noite. Como o estômago do recém-nascido ainda é pequeno e o leite materno é rapidamente digerido, a frequência das mamadas pode ser elevada nos primeiros dias.

A orientação adequada ajuda a reduzir a ansiedade da mãe e evita que comportamentos normais do recém-nascido sejam interpretados como sinais de que o leite materno não seria suficiente.

Rede de apoio também é parte do cuidado

A assistência à amamentação não se limita às orientações técnicas. Para Aurélia, aspectos emocionais e sociais também precisam ser considerados, principalmente quando a mulher enfrenta ansiedade, insegurança ou não conta com uma rede de apoio próxima.

“O profissional também deve estar preparado para situações como ansiedade, falta de persistência para a amamentação e da mãe não ter uma rede de apoio”, destaca.

Nesse cenário, o acolhimento pode ser determinante para que a mulher se sinta segura para expor suas dificuldades e buscar ajuda quando necessário.

Chupetas, mamadeiras e fórmulas exigem orientação

Outro ponto abordado pela docente é o uso precoce de chupetas, mamadeiras e fórmulas infantis sem indicação de profissionais de saúde. Segundo ela, esses recursos podem dificultar o estabelecimento do aleitamento materno, especialmente nos primeiros dias, quando mãe e bebê ainda estão desenvolvendo a rotina de amamentação.

Por isso, decisões relacionadas à alimentação do recém-nascido devem ser acompanhadas pela equipe de saúde, considerando as necessidades individuais de cada mãe e bebê.

Mais do que destacar os benefícios do leite materno, o Agosto Dourado chama atenção para a necessidade de oferecer às mulheres informação, acolhimento e suporte durante a jornada da amamentação.

Nesse processo, o técnico em enfermagem ocupa uma posição de proximidade com mães e recém-nascidos. Por meio da orientação, do cuidado e do acolhimento, o profissional contribui para que os primeiros momentos da amamentação sejam vivenciados com mais segurança e informação.