Agosto encerra com instabilidade e previsão de chuva em Alegrete

Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, os próximos dias irão oscilar entre períodos de sol e e período nublados e com possibilidade de chuva.

Neste sábado (30), o dia começa com 15ºC e a máxima chega aos 24ºC no período da tarde. Ao longo do dia, o sol deve predominar, porém, à tarde, existe possibilidade de formação de nuvens e a chuva aparecer no período noturno.

No domingo (31), o dia começa com previsão de chuva, cerca de 6mm. No período da tarde, a tendência é que o sol volte a aparecer e perdure até o entardecer. A temperatura oscila pouco, mínima de 16ºC e a máxima chega nos 20ºC.