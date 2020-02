Agressão doméstica por causa de bebida

Homem, de 31 anos, fez registro contra enteado, de 19 anos, por ameaças.

O morador do bairro Favila esteve na Delegacia de Polícia para fazer um registro contra o acusado em razão do mesmo ter o ameaçado com uma faca.

O motivo foi em razão do jovem ter saído em defesa da mãe e da irmã após o namorado da progenitora ter agredido, ambas, com um tapa.

O agressor narrou que ingeriu bebida alcoólica com a namorada durante toda noite. Em dado momento, houve um desentendimento e uma briga entre eles. O homem deu um tapa na namorada e na filha dela. Em razão desta ação ocorreu a reação do acusado de 19 anos tê-lo ameaçado com uma faca.