Agricultura com parceria de 12° Batalhão de Engenharia fazem plantio de árvores na Tiaraju em Alegrete

Uma ação que sempre vem à tona quando faz muito calor em Alegrete, é a arborização urbana. Na programação do Dia da Árvore celebrado em 21 de setembro, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com o setor do Viveiro Municipal e em parceria com o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado realizam o plantio de árvores na Avenida Tiaraju.

Essa ação será neste dia 25, com início às 18h, quando o plantio será feito nos canteiros em frente à Secretaria até a esquina do Atacado Stock Center. No total serão plantadas 80 mudas de árvores, com o auxílio do Batalhão de Engenharia, que tem colaborado com o Município por meio de mão de obra no Viveiro Municipal.

Após as mudas serem colocadas na terra, nessa importante ação ambiental, é bem importante que a comunidade ajude a cuidar para que não sejam arrancadas e também sejam regadas.