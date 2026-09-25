Agricultura com parceria de 12° Batalhão de Engenharia fazem plantio de árvores na Tiaraju em Alegrete

25 de setembro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Uma ação que sempre vem à tona quando faz muito calor em Alegrete, é a arborização urbana. Na programação do Dia da Árvore celebrado em 21 de setembro, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com o setor do Viveiro Municipal e em parceria com o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado realizam o plantio de árvores na Avenida Tiaraju.

Essa ação será neste dia 25, com início às 18h, quando o plantio será feito nos canteiros em frente à Secretaria até a esquina do Atacado Stock Center. No total serão plantadas 80 mudas de árvores, com o auxílio do Batalhão de Engenharia, que tem colaborado com o Município por meio de mão de obra no Viveiro Municipal.

Após as mudas serem colocadas na terra, nessa importante ação ambiental, é bem importante que a comunidade ajude a cuidar para que não sejam arrancadas e também sejam regadas.

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