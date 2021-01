Agricultura e Pecuária realiza limpeza de açudes para ajudar produtores de Alegrete

Compartilhe















Com objetivo de prover os mananciais de água para ajudar os produtores rurais a ter água para as plantas e até para o consumo, a Secretaria de Agricultura está realizando um trabalho no interior do Município.

A SAP, de acordo com o Secretário, Daniel Gindri, está realizando limpeza de açudes com a equipe de mecanização da Secretaria.- Temos que aproveitar para realizar a limpeza enquanto estão com nível mais baixo e assim quando chove os açudes acumulem água, nesta época, tão necessária comentou o Secretário. Os que precisarem do serviço podem procurar a Secretaria, na Avenida Tiaraju e fazer o agendamento.

Esse trabalho também está sendo realizado nos assentamentos Novo Alegrete e Unidos pela Terra no Passo Novo.

O técnico agrícola da SAP, Heldo Vieira acompanha esse serviço e diz que uma parceria da Prefeitura com o Estado permite que uma máquina realize a limpeza de açudes, instalação de tanques de irrigação. É necessário manter esses mananciais abastecidos para que as famílias que trabalham nestes locais tenham água para casa e para animais e suas plantações.