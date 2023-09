Agro realiza ação voluntária e arrecada doações para ajudar vítimas do ciclone

Por esse motivo, desde as 14 h, um caminhão está estacionado no CTG Farroupilha, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, para coletar doações destinadas às famílias afetadas pelas enchentes. Um grupo do agro de Alegrete, incluindo produtores rurais e trabalhadores da área, também se mobilizou para auxiliar nessa causa. Dessa forma, todos que desejarem fazer doações podem comparecer ao local durante a tarde.

As doações de materiais de higiene e limpeza, bem como fraldas, são consideradas prioritárias, mas todas as doações são bem-vindas. Esta é uma maneira de demonstrar solidariedade em meio à situação desafiadora que muitas famílias gaúchas enfrentam.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou o cancelamento do desfile em 6 de setembro, em consonância com o atual momento crítico no território gaúcho, onde as enchentes têm causado danos significativos. Com a previsão de grande quantidade de chuva, vento e descargas elétricas, a decisão já havia sido tomada pelo Município de Alegrete e pelo Exército Brasileiro durante a manhã de quarta-feira.

O Ciclone Extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de segunda-feira, 4 de setembro, causou devastação, resultando em 39 vítimas fatais e danos em mais de 60 municípios do estado, com foco nas regiões Norte, Serra e Vale do Taquari. A prioridade agora é oferecer apoio às comunidades afetadas pelas enchentes e contribuir para a recuperação das áreas atingidas.