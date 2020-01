Agrocomercial abriu suas portas e já é a nova parceira do produtor rural

Inaugurou na última semana em Alegrete a Agrocomercial. A empresa, representante da linha Socil, trabalha com produtos para pecuária, sementes e adubos.

Com um coquetel, os proprietários Leandro Unamuzaga e a esposa Vanessa Dotta Unamuzga recepcionaram cerca de 120 convidados entre amigos e clientes. Houve a apresentação da equipe de Uruguaiana e Alegrete pelos donos da empresa.

O empresário disse que aos 12 anos, iniciou a vida profissional trabalhando na loja veterinária de um tio, onde teve a oportunidade de iniciar a labuta em meio turno sem conflitar com os estudos. Nessa loja, chegou à gerência.

Depois de casados ele e a esposa Vanessa Dotta Unamuzga ficaram mais um ano em Uruguaiana e saíram para trabalhar na empresa da família dela, uma Indústria de arroz e distribuidor de alimentos, com sede em Gravataí.

Trabalharam lá cerca de três anos e decidiram retornar para Uruguaiana, pois entendiam que a cidade ainda era o melhor lugar para criar a filha, Maria Luiza. Outro motivo era porque não estavam realizados profissionalmente.

Ao voltar, Leandro se manteve no ramo de pecuária onde sempre se identificou.

Já com uma pecuária de corte um pouco maior em Uruguaiana, em três meses de retorno, foi convidado para trabalhar como funcionário de uma importante empresa de nutrição animal. E, nesse mesmo período, já estava a caminho a segunda filha, Anita.

Nesse trabalho, com os treinamentos que recebeu e visitas técnicas que realizava nas propriedades, junto ao suporte técnico da empresa, teve ali, uma grande contribuição, que fez com que expandisse seus conhecimentos sobre nutrição animal e pecuária.

E assim nasceu a AGROCOMERCIAL em maio de 2014, com o intuito inicial de trabalhar forte a nutrição animal.

“Em 3 meses de loja, entendemos que tínhamos que fortalecer o setor de grandes animais na parte de produtos veterinários, pois além de me identificar muito com esse setor, alguns clientes perguntavam quando íamos começar a trabalhar com esse segmento. E ali fomos enxergando outras oportunidades também, como a venda de sêmen, fertilizantes e sementes forrageiras. Nessa busca de fornecedores para linha de produtos (parceiros comerciais), tivemos algumas surpresas não tão boas. Mas como nosso foco sempre foi em atender os anseios do cliente, sempre fazendo o melhor possível com o que tínhamos nas mãos, foi aí que nasceu nosso slogan: “Aqui nosso parceiro é você!”- descreveu.

Leandro disse que analisou o mercado em Alegrete depois de algumas visitas e acredita no potencial pecuário que o Município sempre representou na fronteira oeste e no estado do RS.

“Eu sempre digo, minha vida como pecuarista me fez entender e sentir na pele o quanto é duro, “na prática” fazer a coisa acontecer na atividade rural. Filosofias de colegas de campo à parte, entendo que o produtor tá cansado de discursos, ele precisa é produzir para pagar as contas, se desenvolver e se manter crescendo nessa bela atividade que é a pecuária. E esse é o caminho que percorremos e orientamos, “do bem feito dentro da possibilidade e vida longa, antes do perfeito sem possibilidade e vida curta.” comentou.

Entre os convidados estavam presente:

Presidente da Associação dos Arrozeiros Fátima Marchezan; ex – presidente do Sindicato Rural e criador Abilio Nogueira de Oliveira, vereador Rudi Pinto; Gerente do Sicredi Bruno Leonardi. Assim como os criadores: Rodrigo Ferreira; Thais Dornelles; Claudio Gonçalves; Luís Nunes; Ciro Manoel Freitas; Manoel Francisco Andes; Jean Rafael Pinto da Silveira; José lima; Inácio Lecuana; Ubirassul Pinheiro; Sérgio Zorzo Rigol.

Também houve apresentação artística de Gerson Brandolt e Beto Vilaverde. A empresa está situada na rua Barão do Amazonas N°276 , telefone 3422-3610.