Agronegócio abrirá novos investimentos na cidade em 2022

Com uma população estimada em 73.028 habitantes, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 3ª Capital Farroupilha localizada na Região Sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, nos campos do Bioma Pampa e do Aquífero Guarani, aposta na retomada integral da economia alicerçada no agronegócio.

Não é para menos. O município que tem mais da metade de sua economia baseada no agronegócio, superou o forte da pandemia graças ao setor. O vice-prefeito e secretário de planejamento de Alegrete, Jesse Trindade, afirma que o agro segurou a economia em 2021.

Vice-prefeito e secretário de planejamento prevê crescimento em 2022. (Foto: PMA)

Nos últimos 12 meses, de novembro do ano passado até outubro de 2021, o município criou 207 postos de trabalho. Com o acumulado do ano chegando a 287 novas vagas de trabalho. Segundo o Caged no mês de outubro a cidade gerou 59 vagas com carteira de trabalho assinada.

Com novos empreendimentos, as oportunidades estão aparecendo, mesmo em pequenas escalas, mas sustentam um saldo positivo para a cidade. No entanto, o vice está ciente que a cidade carece de mais vagas e novos empreendimentos. Ele pondera que podia ser pior se não mantivéssemos essas poucas vagas.

No que tange a empregabilidade, Trindade cita as empresas alegretenses que geram milhares de empregos e a expansão de cooperativas locais pode ser um verdadeiro “boom”, na questão de novos postos de trabalho. O comércio também deve seguir a tendência de novas vagas. Para o vice-prefeito que também ocupa a pasta de planejamento, o setor de gastronomia teve um crescimento nos últimos meses, ao mesmo tempo que a prefeitura procurou investir na reativação do aeroporto.

Parte daí um crescimento da economia, com novos empreendimentos, atrair investidores e empresários a aterrissarem no município, destaca Trindade. Para 2022, ele é categórico, diz que o agronegócio vai alavancar os investimentos em várias áreas na cidade.

O avanço do plantio de soja, aliado às novas tecnologias do plantio do arroz, vai otimizar a geração de novos empregos, outros negócios locais, muito em especial atrelados a desburocratização do município em possibilitar a abertura de novos comércios.

As energias alternativas geradas por usinas solares é outro fato que deve incrementar e muito a economia do município. O setor já emprega no município e há previsão de crescimento na área. Para 2022, a prefeitura acredita numa maior geração de emprego aliada a expansão rápida e muito abrangente da atividade econômica relacionada ao agronegócio.

Foto de capa: Eduardo Silveira