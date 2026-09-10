AgroNemitz instala unidade para beneficiamento e empacotamento de arroz em Alegrete

Uma unidade da AgroNemitz voltada ao beneficiamento e empacotamento de arroz está em funcionamento na BR-290, Km 576, em Alegrete. A estrutura reúne equipamentos automatizados para as etapas de limpeza, separação, beneficiamento e embalagem do grão.

A empresa atua em diferentes atividades do setor agropecuário e possui unidades no Tigre, em Manoel Viana, e em Alegrete. Entre as produções estão arroz, soja, milho, canola, pastagens e bovinos.

Durante apresentação realizada na unidade, o diretor-presidente da AgroNemitz, Caio Nemitz, explicou os investimentos realizados, os projetos em desenvolvimento e as perspectivas para a indústria. Segundo ele, a decisão de investir em Alegrete está relacionada, entre outros fatores, à produção de arroz existente no município.

De acordo com os dados apresentados pela empresa, Alegrete possui aproximadamente 49 mil hectares destinados ao cultivo de arroz, com produção estimada em cerca de 5 milhões de sacas. Desse volume, aproximadamente metade é beneficiada no próprio município, enquanto a outra parcela deixa Alegrete ainda em casca.

Caio Nemitz afirmou que a produtividade obtida nas propriedades rurais vem apresentando evolução, chegando a aproximadamente 10 mil quilos por hectare. Na avaliação do empresário, um dos desafios está nas etapas posteriores à produção, especialmente no beneficiamento e na comercialização.

A AgroNemitz pretende atuar justamente nessa etapa da cadeia produtiva. A unidade recebe o arroz produzido na região para beneficiamento e posterior empacotamento. O produto é acondicionado em embalagens de 1 quilo e 5 quilos e movimentado internamente por esteiras.

Segundo o diretor administrativo da unidade, Jairo Xavier Barbosa, a capacidade atual de empacotamento é de aproximadamente 450 fardos de 30 quilos por hora.

O processo industrial é controlado por uma sala de comando e envolve equipamentos destinados à limpeza e separação dos grãos. Após o beneficiamento e a embalagem, o produto é preparado para o transporte e distribuição, principalmente para mercados da região central do país.

Outro projeto em avaliação pela empresa envolve o aproveitamento da casca do arroz. A intenção é estudar alternativas para transformar o subproduto do beneficiamento em matéria-prima para outros processos industriais.

Entre as possibilidades avaliadas está a produção de etanol a partir da casca. Segundo Caio Nemitz, entretanto, esse projeto ainda não apresenta condições concretas de implantação neste momento.

Na unidade do Tigre, a AgroNemitz mantém também um terminal rodoferroviário utilizado para o embarque de soja com destino ao Porto de Rio Grande.

Visita da administração municipal

Na manhã desta quarta-feira (9), o prefeito Jesse Trindade dos Santos visitou a unidade da AgroNemitz, acompanhado do vice-prefeito Luciano Belmonte, secretários, diretores e integrantes da administração municipal.

O grupo foi recebido por Caio Nemitz e por Rosane Durlo Nemitz. Antes da visita às instalações, o empresário apresentou informações sobre a empresa, os investimentos realizados e os projetos em desenvolvimento.

Durante o percurso pelo parque industrial, a comitiva acompanhou as etapas de recebimento, beneficiamento e empacotamento do arroz e conheceu os equipamentos utilizados no processo.

Imagens: Alair Almeida e Raul Fagundes (Comunicação/PMA).