Agroveterinária Ibirapuitã uma variedade de produtos e serviços à disposição dos clientes do campo e da cidade

A Agroveterinária Ibirapuitã, como o próprio nome identifica, é genuinamente alegretense e, há doze anos, atende uma ampla gama de perfis de consumidores.



Em sua trajetória, há marcas de muito trabalho, desafios, superação e gratidão. Um sonho realizado do jovem empresário Rodrigo Brasil Pintos, seu amigo Almiro Caceres Neto, juntamente com uma equipe de excelentes profissionais que não param, elevando a agroveterinária ao patamar de referência em atendimento, qualidade, preços e condições especiais.



Na Agroveterinária Ibirapuitã, é possível encontrar um amplo mix de produtos com rações das melhores marcas, medicamentos, químicos para a plantação, inseticidas de todos os usos, produtos para a saúde animal, complexos vitamínicos, produtos para a zona rural, serviço de banho e tosa para pets e muito mais.



Possui três lojas muito bem localizadas, sendo duas na Zona Leste e uma loja na Cidade Alta.



Neste ano, se fizeram presente na 79ª Expofeira de Alegrete, como forma de apoiar o retorno às atividades num novo formato, e o mais importante, incentivar outros empresários a continuarem acreditando no potencial do município e região.

Agroveterinária Ibirapuitã

Agroveterinária Ibirapuitã



“Apostar num sonho, enfrentar adversidades e construir uma história sólida ao longo de doze anos é gratificante. O resultado positivo é sinônimo de um trabalho realizado com grandes parceiros que fazem toda a diferença, mas acima de tudo Deus, a família, os colaboradores e a comunidade que acredita e confia na família Agroveterinária Ibirapuitã” (Rodrigo Brasil Pintos).



Trajetória:



Em 2007, Rodrigo, récem formado em Tecnólogo Agropecuário, pensava em atuar nos negócios da família porém, numa mudança de planos, começou a procurar emprego e foi contratado pela Central do Produtor, na época. No final do ano de 2008, o sogro apresentou uma proposta de ir para Santa Catarina abrir um negócio no segmento pet, mas antes dos novos desafios, Rodrigo buscou qualificar-se fazendo um Curso de Banho e Tosa, em Porto Alegre. Logo em seguida, foi morar em Florianópolis e atuar numa veterinária. O negócio teve êxito, porém, a saudade da família e das suas raízes falaram mais alto o fazendo retornar para Alegrete.

Em 5 de abril de 2010, era o início de uma nova fase, assumia a antiga Central do Produtor, agora com o nome fantasia de Agroveterinária Ibirapuitã.



Rodrigo comenta, em tom de brincadeira, que: “muitos começam do zero, nós, começamos do menos um”. Pois sem injeção de capital e alguns compromissos pendentes da antiga empresa, teve que trabalhar muito até conseguir parcerias com empresas de fertilizantes, o que mudaria e, para melhor, o rumo da Agroveterinária.

O divisor de águas foi a confiança dos clientes e a credibilidade adquirida. A primeira loja, também na Avenida Tiaraju, era localizada onde atualmente é a Pampelaria, até surgir a oportunidade de mudar de endereço, onde está até hoje a matriz, na mesma Avenida, esquina do Posto Takito.

Agroveterinária Ibirapuitã



Em 2014, um rapaz que fornecia alfafa para a empresa, ofereceu o ponto comercial na Avenida República Riograndense, com a entrada para o bairro Doutor Romário. Com uma visão empreendedora, surgia alí mais uma oportunidade de atender o público dos bairros adjacentes, por se tratar de uma das entradas de acesso à cidade.

Inaugurava, em 1º de maio de 2014, a primeira filial da Agroveterinária Ibirapuitã.

Agroveterinária Ibirapuitã



Rodrigo, orgulhoso, comenta: “a gente seguiu prosperando, tudo que a empresa fatura é reinvestido e, desta forma, foi possível sonhar mais além. E, após três anos, conseguimos concluir a obra da Avenida Assis Brasil, até que, em abril de 2019, inauguramos a segunda filial com sede própria voltada para atender o público da Cidade Alta e arredores. Com esse novo projeto, contamos com a experiência em produtos para o gado de corte. Também com o grande parceiro, Valério Lemos da Silva, nosso gerente de vendas e vários outros parceiros que vieram para somar em experiência, qualidade e atendimento”.

Agroveterinária Ibirapuitã

Agroveterinária Ibirapuitã

Família:



Rodrigo Brasil Pintos em sua trajetória conta o apoio incondicional da “sua eterna namorada”, a esposa Tamiris Furtado Drehmer Pinheiro e da filha, a pequena e doce Martina Pinheiro Pintos. Juntos há 18 anos, a esposa e a filha são as melhores incentivadoras para ele seguir trilhando o caminho do bem com muito trabalho e princípios de amor, respeito e admiração.

Agroveterinária Ibirapuitã

Agroveterinária Ibirapuitã



Diferencial:



• Procurar fazer o máximo pelo cliente, não importa o dia ou a hora;

• Sempre estar disponível para o cliente;

• Contar com parceiros que possam aplicar os medicamentos;

• Plantão 24 horas.

Mensagem:



“Olho para trás e, primeiramente, posso agradecer a Deus, pela oportunidade de trabalhar e fazer o nome da Agroveterinária Ibirapuitã, AGRADECIMENTO aos clientes que confiam em nós, todos são importantes, não importa se o cliente compra um quilo de ração ou produto para seu gado, todos são tratados igualmente”. (Rodrigo Brasil Pintos).

Agroveterinária Ibirapuitã

Em três endereços:

Matriz na Avenida Tiaraju 479, esquina Posto Takito;

Telefone: 55 3421 1667

Celular: 55 9 9957 6491

Filial 01 – Rua Senador Daniel Krieguer, esquina com Avenida República Rio-grandense;

Telefone: 55 9 9631 5078

Filial 02 – Avenida Assis Brasil 991 – em frente ao DAER.

Telefone: 55 3422 2277

Celular: 55 9 9650 9873

Aline M. Kunz