Aimoré, Barsemlona e Real vencem mais uma rodada do Citadino

Na noite da última terça-feira (5), o ginásio da Arena Esporte e Lazer foi palco de mais uma rodada do Citadino de Futsal 2025. Três jogos movimentaram o cenário esportivo e que alinharam a classificação de algumas equipes na competição.

Abrindo a rodada, o Aimoré venceu a equipe do Bloco pelo placar de 4 x 2 e somou mais três pontos na tabela de classificação da Série B. Logo após, o Barsemlona derrotou a boa equipe do Promorar pelo mesmo placar, 4 x 2 e também avançou na tabela.

Fechando à noite, o Real venceu a equipe do Caid pelo placar de 5 x 1 e avançou na tabela da Série A do Citadino. A primeira fase vai se encaminhando e logo já se dá o início do mata-mata de todas as divisões do campeonato municipal.