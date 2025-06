Ainda com instabilidade no 192, comunidade pode acessar o SAMU por números alternativos

As chamadas pelo serviço do Samu em Alegrete continuam com demoras devido a problema com a regulação do número 192 que vem apresentando instabilidade em todo o Estado.

O enfermeiro João Francisco Correa Filho, que chefia o SAMU em Alegrete, explica que o sistema continua instável e tem dias que as pessoas não conseguem o contato pelo 192 da SAMU. O serviço tem números alternativos e um aplicativo para que as pessoas chamem quando necessário os resgates aqui no município. Ele salienta que isso só pode ser resolvido pelo SAMU que fica em Porto Alegre.

Em Alegrete, se o número 192 do SAMU estiver indisponível, você pode ligar para (51) 33200-100 ou (51) 33200-192. O número 999986283 também é uma opção alternativa

.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

é um sistema de emergência pública que oferece atendimento rápido e especializado em situações de urgência e emergência. Ele é responsável por prestar socorro à população em casos de acidentes, problemas de saúde graves (como infartos, AVCs, parada cardiorrespiratória), e outras situações críticas, onde é necessário atendimento imediato.O samu utiliza ambulâncias equipadas com equipamentos médicos e profissionais capacitados ( técnicos de enfermagem e condutores socorristas) para realizar o atendimento no local do incidente e, se necessário, realizar o transporte até o hospital.O samu funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, O número de emergência para contato é 192. Quando é ligado ao serviço do SAMU, um atendente realiza uma triagem para avaliar a gravidade da situação. Dependendo do caso, a ambulância é enviada imediatamente ou, em alguns casos, são fornecidas orientações para o atendimento inicial até a chegada do socorro.

Exemplos de Casos que o SAMU Atende:

• Acidentes de trânsito (envolvendo carros, motos, etc.)

• Problemas cardíacos (infarto, angina, parada cardíaca)

• Acidentes domésticos (quedas, queimaduras, intoxicações)

• Emergências obstétricas (parto de urgência)

• Acidentes com vítimas de trauma grave

• Acidente vascular cerebral (AVC)

• Crises convulsivas

O SAMU é fundamental para salvar vidas, pois garante um atendimento rápido e especializado que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, especialmente em locais onde o hospital mais próximo está distante ou em situações de risco iminente.

Hoje SAMU de Alegrete é equipada com duas bases, com equipe de suporte básico de vida a – SBV, com socorristas treinados e capacitados a prestar o atendimento inicial em urgência e emergência

No Rio Grande do Sul, o número de emergência 192 (SAMU) tem enfrentado instabilidades técnicas, especialmente nas regiões com DDD 53, 54 e 55. Essas falhas têm dificultado o acesso da população ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Contatos alternativos

Em caso de dificuldade para ligar para o 192, a Secretaria Estadual da Saúde recomenda os seguintes números.

• 0xx(51) 3320-0100

• 0xx(51) 3382-0600

• 0xx(51) 3320-0192

• 0xx(51) 3382-0692

Além disso, é possível acionar o SAMU por meio do aplicativo Chamar 192, disponível para Android e iOS. Esse app permite solicitar socorro de forma rápida, fornecendo automaticamente informações como localização e dados pessoais.

🛠️ Ações em andamento

O Governo do Estado notificou as operadoras de telefonia sobre as falhas no sistema, buscando uma resolução definitiva para o problema. Enquanto isso, a população é orientada a utilizar os canais alternativos mencionados acima.

📌 Dica importante

Se você estiver enfrentando dificuldades para ligar para o SAMU 192, tente utilizar os números alternativos ou o aplicativo Chamar 192. Em situações de emergência, também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e a Polícia Militar pelo 190.

Evite trotes, ainda existe esse tipo de evento.

Ela informa que as duas bases do SAMU de Alegrete estão atendendo a comunidade – a da Zona Leste e a base 2 que fica próximo a Escola CIEP, o problema é que a comunidade enfrenta é conseguir a ligação para o número 192.

Isso tem causado repetidas reclamações em pessoas vítimas de acidentes, infartos, mau súbito, dentre outros que precisam de um resgate mais rápido.

