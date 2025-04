Ainda é baixo o percentual do Imposto de Renda aos fundos da criança e idoso em Alegrete

Estamos no prazo para declarar o Imposto de Renda pessoa física ou jurídica que pode ser realizado até o final do mês de maio. E, nessas declarações, é possível destinar uma parte aos Conselhos do Idoso e da Criança e do Adolescente.

De acordo Melissa Mafaldo, que coordena a Receita Federal em Alegrete, até o último dia 23 de abril foram entregues por pessoas que se declararam residentes em Alegrete, 1.923 declarações com potencial para destinação de valores para os fundos da Criança e Adolescente e do Idoso do Município, mas apenas 39 fizeram doações, sendo que destas, apenas 7 pessoas já pagaram os respectivos darfs.

Portanto, até o momento com as declarações na modalidade completa enviadas ela diz que tem um potencial de R$ 1.019.149,16 e receberam R$ 37.797,87.

Os fundos municipais deixaram de arrecadar, até o momento mais de R$ 981.000,00.

É importante que os contribuintes se informem e façam a destinação de parte do seu imposto a esses fundos que trabalham em projetos que ajudam idosos, crianças e adolescentes, muitos em situação de vulnerabilidade que precisam muito.

Ao declarar, se informe com seu contabilista como fazer para doar parte do imposto aos Fundos e assim estará fazendo uma importante ação social.