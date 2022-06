Ainda é um mistério a identidade da mulher encontrada morta na Avenida Ibicuí

Share on Email

Na manhã de ontem(11), um corpo foi encontrado nu e em avançado estado de decomposição, em uma área rural, na Avenida Ibicuí, em Alegrete.

Até o momento, não havia registro de pessoas desaparecidas, que pudesse indicar alguma relação com o cadáver encontrado.

Por esse motivo, a perícia de Santana do Livramento foi acionada e a Polícia Civil solicitou a identificação através das digitais ou DNA. Com isso a elucidação da identidade do corpo vai depender da necropsia que, também, deverá indicar a causa da morte.

Os policiais informaram que, tudo indica que o corpo estava há mais de 20 dias no local. Uma fita no tornozelo direito da vítima é um dos objetos que poderá favorecer a indicação de familiares.

Como a região em que ela foi localizada é frequentemente usada por pessoas que fazem uso de drogas, essa é uma possibilidade, mas ainda não se pode descartar nenhuma outra, afinal, o corpo foi encontrado nu, cerca de 100 m da roupa. Também foram encontrados sinais de que preservativos foram utilizados, havia um papelão em formato de uma cama.

O motivo da nudez, se ela foi ferida, se foi abusada, assassinada, entre outros questionamentos, ainda, estão sob investigação da Polícia Civil e também dos laudos exigidos.

Entre os comentários e algumas ligações que o PAT recebeu, houve a indicação de uma mulher que, por ser usuária, estava sempre ausente nos últimos meses e já tinha ficado mais de 20 dias fora de casa. Por esse motivo, os vizinhos não realizaram nenhum comunicado.

Se a identificação para apontar a identidade da pessoa for por DNA, pode demorar longos dias. Enquanto isso, a Polícia Civil, segue com as investigações sobre esta morte, ainda cercada de muitas perguntas e nenhuma resposta.

O homem que localizou o corpo, inicialmente, acionou a Brigada Militar. Ele disse que há 30 dias não passava pela área onde o cadáver, em decomposição, estava.