“Ainda estamos longe cuidar do meio ambiente”, diz agrônoma de Alegrete sobre a importância da preservação

Muito se fala em conversas informais, palestras sobre o meio ambiente, porém poucos conseguem entender o que é importante de se preservar para que tenhamos vida, tanto animal, vegetal como de humanos.

A engenheira agrônoma, Katia Messa, com especialização em meio ambiente se diz uma apaixonada pelo tema e em tudo o que faz busca orientar e conscientizar as pessoas . Ela diz que mesmo as pessoas ainda estando distantes do dever que cada um tem, de fazer a sua parte, e ajudar para que o nosso meio ambiente seja preservado, menos poluído e agredido, não desiste e nas palestras nas escolas Katia sente que podemos com esforço mudar essa realidade

Em Alegrete, o que ela mais sente de agressão é o destino dos resíduos, ou lixo de cada dia, em cada família que produz de 800 a um quilo de lixo por dia. -Isso é muito sério, pois a Prefeitura deu os meios que são os containers e cada cada um de nós, que somos quem produzimos, fazer a nossa parte já estaríamos contribuindo e muito. – Tudo começa em casa com a separação do que pode apodrecer (o lixo orgânico) e o que pode se reciclado. Pois se remexem em containers, na parte do reciclado, é porque sabem que existe algo ali que pode servir aos catadores, atesta.

E quanto ao uso de terras para soja que utiliza defensivos agrícolas a agrônoma observa que tem a gente da área rural que preserva mais que aqui na cidade. – Todos devem seguir as leis e ter 20% da área de reserva legal, sem isso ninguém planta nada, atesta.