AJS recebe verba de emenda impositiva para fortalecer judô e defesa pessoal em Alegrete

A Associação Jogos da Solidariedade (AJS), entidade que desenvolve projetos esportivos em Alegrete, foi contemplada com R$ 90 mil dessa emenda, especificamente para o fomento das modalidades de judô e defesa pessoal.

O valor será aplicado na compra de tatames, kimonos, faixas, troféus e medalhas, proporcionando mais estrutura e qualidade para as aulas e competições. A coordenação do trabalho ficará a cargo de André Braseiro, e a expectativa é beneficiar mais de mil crianças participantes dos projetos esportivos da associação.

Essa verba integra o total de R$ 150 mil da mesma emenda, que também contempla outras práticas esportivas, como futsal, vôlei e futebol de campo, por meio da aquisição de equipamentos, uniformes e premiações.

A AJS atua na promoção do esporte como ferramenta de inclusão social, cidadania e desenvolvimento humano, ampliando o acesso à prática esportiva em diversos bairros da cidade.