Ajude localizar cama elástica usada para uso fisioterápico

Na última semana durante uma mudança foi furtada no bairro Assumpção, na rua Romário Moraes Carvalho, uma cama elástica.

Luciene Garcia falou com a reportagem e disse que ela e o esposo estavam envolvidos na mudança, eles que são do Rio de Janeiro, residiam no bairro Assumpção e mudaram para Vila Militar. O esposo é do 10° BELOG.

Ela disse que está fazendo uma campanha para que se alguém tiver informações comunique à Brigada Militar ou à Polícia Civil. A cama elástica é usada para a fisioterapia do filho de quatro anos. “Ele não utiliza o brinquedo como crianças da idade dele, é para os exercícios com a fisioterapeuta. Meu filho tem um atraso motor e a cama elástica foi adquirida com o propósito de auxiliar em seu desenvolvimento. Peço encarecidamente para que as pessoas denunciem” – comentou.

Luciene disse que tudo o que os pequenos fazem nesta idade, o filho não consegue devido às suas limitações. Por esse motivo há um ano ela adquiriu o equipamento para a fisioterapia. Durante os dias da mudança alguém entrou no pátio e na garagem de onde furtou a cama elástica. O casal paga recompensa a quem informar.

Contatos: 21 951008183 ou BM 190 e PC 3422-4525.