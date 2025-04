Ajuris promove concurso de redação para alunos de escolas públicas

O Prêmio AJURIS de Redação nas Escolas, atualmente em sua quarta edição, é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), com o apoio da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos dos Juízes e Carreiras Públicas do Direito do Estado do Rio Grande do Sul (SICREDI).

O principal objetivo do prêmio é aproximar os estudantes de escolas públicas federais, estaduais e municipais gaúchas da Magistratura, promovendo a reflexão sobre o papel da Justiça na sociedade e sua presença nas comunidades

Com categorias para ensino fundamental e ensino médio, o prêmio reconhece e valoriza o talento de jovens escritores, premiando as três melhores redações de cada categoria. Além disso, as escolas dos alunos vencedores também recebem prêmios, reforçando o incentivo à educação e ao desenvolvimento da escrita.

Para além da premiação, o projeto oferece ainda outra oportunidade de destaque para os participantes: a publicação de uma revista especial da AJURIS, que seleciona algumas das melhores redações inscritas. Essas redações são acompanhadas de comentários feitos por magistrados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, gerando um diálogo enriquecedor entre o universo escolar e o jurídico

O Prêmio AJURIS de Redação é um importante instrumento de incentivo à cidadania, à educação e à conscientização sobre o papel da Justiça, estimulando o pensamento crítico dos jovens e seu envolvimento com questões relevantes para a sociedade. Confira a premiação oferecida:

Prêmio: Notebook

Certificado de Premiação

Publicação na revista do Prêmio em 2025

Prêmio: Tablet

Certificado de Premiação

Publicação na revista do Prêmio em 2025

Prêmio: Aparelho Celular

Certificado de Premiação

Publicação na revista do Prêmio em 2025

Poderão participar do concurso alunos regularmente matriculados nos ensinos fundamental e médio das escolas públicas federais, estaduais, municipais do Estado do Rio Grande do Sul. Cada candidato poderá participar com um único trabalho no concurso e cada instituição poderá inscrever até 4 (quatro) alunos, considerando 2 (dois) para categoria ensino fundamental e 2 (dois) para categoria ensino médio. Cada instituição participante deverá nomear um coordenador. O coordenador será responsável pelo preenchimento adequado de todas as informações e individualização dos autores e pelo envio dos trabalhos.

Inscrições através do link: https://premioredacao.ajuris.org.br/