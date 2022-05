Ajuste de horário para solucionar problema de linha até o bairro José de Abreu

Share on Email

Moradores do bairro José de Abreu estão reclamando que a linha que passa na Piola não entra até o bairro.

E devido a isso, estudantes e moradores estão querendo saber como vai ficar essa situação, porque estão tendo que descer na

Piola e ir a pé até em casa. Isso vem acontecendo desde que a empresa da concessão do serviço de transporte coletivo de Alegrete, a Fronteira D’Oeste asumiu o serviço.

Para solucionar esta situação a assessoria da empresa diz que o ônibus vai entrar as 6h50min, na José de Abreu e vai encerrar esta linha as 20h10min. com a linha Piola- Vila Nova