Akatu ultrapassa 4 milhões de views com o hit “Chá de Cama” e faz show nesta quinta em Alegrete

O grupo segue conquistando fãs com o seu pagode animado e irreverente. O show é uma mistura de canções autorais, que já estão na ponta da língua do público que acompanha a banda, e hits do samba e pagode, embalados pelo jeito irreverente e animado que os músicos conduzem a apresentação em cima do palco.

E é justamente isso, que os fãs vão poder vivenciar na próxima quinta-feira (7), em Alegrete. Formada por Ângelo (reco e voz), Caique (tantan e voz), Lucas (pandeiro), Lukas Gabriel (voz) e BEG (voz), o sucesso do Akatu está estourado nas rádios do Brasil. Em Alegrete, não é diferente, na Nativa FM, o hit “Chá de Cama” com participação especial do pagodeiro Dilsinho é uma das mais pedidas na emissora. A faixa do grupo mineiro com o cantor Dilsinho faz parte do DVD Akatu In The City, gravado em Belo Horizonte.

Segundo o empresário Fabrício Camargo da Friends, já são 900 ingressos comercializados e o setor de camarotes estão esgotados. O show acontece no Clube Sete de Setembro, num ambiente ao ar livre. Além de estacionamento ser permitido em redor da praça dos Patinhos, haverá uma programação voltada para o aquecimento do show nacional do Akatu, que deve subir ao palco já na madrugada de sexta-feira (8).