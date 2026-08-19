Alagamentos: Prefeitura busca alternativas para melhorar a drenagem no bairro Nossa Senhora da Conceição

Com o objetivo de melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os impactos dos alagamentos, a Secretaria de Infraestrutura e a Defesa Civil de Alegrete estiveram no Bairro Nossa Senhora da Conceição, onde avaliaram alternativas para minimizar os problemas enfrentados pela comunidade.

A visita contou com a presença do secretário de Infraestrutura, Antônio Carlos Gomes, do diretor da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, e do diretor do Parque de Máquinas, Peterson da Costa Saldanha. A equipe percorreu uma área alagadiça do bairro e conversou com moradores e com o proprietário de um estabelecimento afetado pelas inundações.

Durante o encontro, o empresário Rafael Fantinel apresentou uma proposta que poderá contribuir para melhorar a drenagem da região e reduzir os impactos causados pelo acúmulo de água.

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As alternativas apresentadas serão analisadas pelos setores responsáveis, que deverão verificar a viabilidade técnica, as condições necessárias e os recursos para uma possível execução das medidas.

A iniciativa reforça o compromisso do poder público com a prevenção de riscos e com a busca de soluções para os problemas enfrentados pela população.

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Cuidar das pessoas também é ouvir, dialogar, prevenir e buscar soluções.

Na avaliação de Adão Roberto, Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura seguem trabalhando na identificação de alternativas para reduzir riscos, proteger a população e contribuir para uma comunidade mais segura.

Fotos: Defesa Civil