Álcool e droga por trás de ameaça de morte entre ex-casal

No bairro Vila Nova, em Alegrete, discussão entre ex-casal mobilizou a Brigada Militar.

O fato aconteceu na última semana quando o ex- companheiro foi, na companhia da mãe, até a frente da residência da vítima. O objetivo do acusado era levar o filho de um ano consigo, entretanto, de acordo com a ex- mulher, o homem apresentava sinais de embriaguez e drogadição. Por esse motivo, ela não liberou a saída do filho do casal. Porém, ao ver o atual namorado da vítima, o ex a ameaçou de morte e os ânimos ficaram exaltados. A mãe do acusado o retirou do local antes da guarnição chegar. Um familiar da mulher acionou a polícia com receio da atitude do homem. A vítima citou que teve um relacionamento de dois anos com o ex, mas já estão separados há quatro meses, o ex-casal tem um filho de 1 ano. O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia de Polícia onde também foi solicitada medidas protetivas pela vítima.