Alegrete, 195 anos: a força do campo, a tradição gaúcha e os desafios do desenvolvimento

Conhecido como a terra do baita chão, o município carrega uma identidade construída a partir da tradição gaúcha, da força do campo, da cultura e do trabalho de gerações de alegretenses.

Com 7.800,552 quilômetros quadrados de extensão territorial, Alegrete é o maior município do Rio Grande do Sul em área. A dimensão do território é uma de suas principais características e ajuda a explicar a relevância da atividade agropecuária, a presença de extensas áreas rurais e a importância da produção primária para a economia local.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alegrete possui 72.409 habitantes. A estimativa populacional do instituto para 2026 é de 74.285 pessoas. A cidade reúne uma população que mantém vínculos com suas tradições e movimenta diferentes setores da economia, da educação, do comércio, dos serviços e do empreendedorismo.

A força da economia alegretense

A economia de Alegrete tem no agronegócio uma de suas principais bases. A agricultura e a pecuária desempenham papel fundamental na geração de renda, na movimentação de negócios e na criação de oportunidades de trabalho. O município se destaca pela produção de arroz, soja e outros cultivos, além da criação de bovinos e ovinos, atividades historicamente ligadas às características do território e do bioma Pampa.

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A produção rural movimenta uma extensa cadeia econômica, que envolve produtores, trabalhadores, cooperativas, empresas de máquinas e equipamentos, fornecedores de insumos, transportadores e estabelecimentos comerciais. Dessa forma, os resultados do campo repercutem diretamente na atividade econômica da cidade e de outros municípios da região.

Além da produção agropecuária, Alegrete possui um comércio diversificado e um setor de serviços que atende às necessidades da população e de municípios próximos. Pequenas e médias empresas, profissionais autônomos, empreendedores e estabelecimentos de diferentes segmentos contribuem para a geração de empregos e para a circulação de recursos na economia local.

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos indicadores utilizados para medir a dimensão da economia de um município, considerando o valor dos bens e serviços produzidos. Os dados municipais do IBGE permitem analisar a participação da agropecuária, da indústria e dos serviços na geração de riqueza.

O presidente do Centro Empresarial de Alegrete, Paulo Roberto Junior Cortelini, também fez questão de parabenizar o município pelos seus 195 anos de história. Ele destacou a importância de Alegrete para o desenvolvimento econômico da Fronteira Oeste, ressaltando o potencial de uma cidade próspera e sua relevância para a economia regional.

A trajetória econômica do município está ligada à capacidade produtiva de seu território e ao trabalho de quem empreende, produz e presta serviços. Ao longo dos anos, a combinação entre agronegócio, comércio e prestação de serviços ajudou a consolidar Alegrete como um dos principais centros urbanos da Fronteira Oeste.

Uma história ligada à formação do Rio Grande do Sul

Alegrete ocupa um lugar importante na história gaúcha. Sua trajetória está relacionada aos processos de ocupação e organização territorial da região e aos acontecimentos políticos e militares que marcaram o século XIX.

O município foi elevado à categoria de vila por decreto provincial em 25 de outubro de 1831, data que marca sua emancipação política. Posteriormente, em 22 de janeiro de 1857, foi elevado à categoria de cidade.

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Durante a Revolução Farroupilha, movimento ocorrido entre 1835 e 1845, Alegrete teve papel de destaque na organização política da República Rio-Grandense. Entre 1842 e 1845, o município foi a Terceira Capital Farroupilha, período em que sediou o governo republicano durante o conflito.

Esse capítulo da história integra a identidade local e ajuda a explicar a forte relação do município com a tradição gaúcha. A memória farroupilha permanece presente nas manifestações culturais, nas entidades tradicionalistas, na música, na poesia e nos costumes preservados pela comunidade.

Ao completar 195 anos, Alegrete carrega essa herança histórica como parte de sua identidade, mantendo viva a ligação entre o passado e as novas gerações.

Terra de personalidades que marcaram a história

A história de Alegrete também passa por personalidades que nasceram no município e levaram o nome da cidade para diferentes espaços da literatura, da política e da vida pública.

Entre os nomes mais conhecidos está Mário Quintana, nascido em Alegrete em 30 de julho de 1906. Considerado um dos grandes poetas brasileiros, Quintana construiu uma obra marcada pela sensibilidade, pelo cotidiano, pelo humor e pela reflexão sobre a vida. Sua trajetória literária projetou seu nome nacionalmente, tornando-o uma das figuras culturais mais reconhecidas entre os filhos ilustres do município.

Outro nome importante é Oswaldo Aranha, nascido em Alegrete em 1894. Político e diplomata brasileiro, teve atuação de destaque na política nacional e internacional, chegando à presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Sua trajetória é um dos exemplos da contribuição de alegretenses para a história do país.

Rui Ramos também integra a memória política associada ao município, entre outras personalidades que contribuíram para a presença de Alegrete na vida pública gaúcha e brasileira.

A cidade também é lembrada por gerações de trabalhadores, produtores rurais, professores, artistas e lideranças comunitárias que ajudaram a construir o município. Essa herança vai além dos nomes conhecidos nacionalmente e está presente nas famílias, nas instituições e nas histórias cotidianas de quem vive e trabalha em Alegrete.

Do EFIPAN ao Festival da Linguiça

A cultura e o esporte ocupam espaço importante na identidade alegretense. O município é conhecido nacionalmente pela realização do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, o EFIPAN, competição que reúne equipes de base e jovens atletas de diferentes regiões e países.

Realizado desde 1980, o torneio tornou-se uma referência do futebol infantil e contribuiu para projetar o nome de Alegrete no cenário esportivo. Além das partidas, o evento movimenta o município com a presença de delegações, familiares, profissionais do esporte e visitantes.

Na gastronomia, o Festival da Linguiça representa outra expressão da identidade local. A iniciativa valoriza a tradição gastronômica, reúne a comunidade e ajuda a movimentar setores como alimentação, comércio e serviços. Eventos desse tipo também contribuem para divulgar Alegrete e ampliar as possibilidades de atração de visitantes.

A música, a poesia, o tradicionalismo, as feiras e as atividades culturais completam esse cenário. Entre as expressões culturais mais conhecidas está o Canto Alegretense, composição de Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes, e Bagre Fagundes, que se tornou um símbolo da ligação afetiva entre a população e o município.

Alegrete é também um território de manifestações ligadas à vida no campo, às estâncias, aos costumes do Pampa e à cultura gaúcha. São elementos que atravessam gerações e permanecem presentes tanto na área rural quanto no cotidiano urbano.

Prefeito destaca acolhimento e oportunidades

O prefeito Jesse Trindade dos Santos também deixou sua mensagem em homenagem aos 195 anos de Alegrete. Natural de Porto Alegre, ele destacou o acolhimento recebido no município e a relação construída com a cidade ao longo de sua trajetória pessoal e profissional.

“195 anos dessa cidade que particularmente me oportunizou muita coisa. Eu, que não sou daqui, sou um porto-alegrense, mas amo de paixão Alegrete. É uma cidade que tem na sua tradição um acolhimento às pessoas que vêm até o baita chão”, afirmou.

O prefeito também ressaltou os vínculos construídos com o município e o compromisso com seu desenvolvimento. Segundo ele, Alegrete proporcionou amizades, família, trabalho e estudo, fortalecendo um sentimento de pertencimento que cresce com o passar do tempo.

“Parabéns à nossa cidade, que me oportunizou amigos, família, trabalho, estudo e, acima de tudo, criou uma paixão por uma cidade que a gente ama cada vez mais, torce cada vez mais e trabalha para que ela se desenvolva cada vez mais. Feliz aniversário a todos os alegretenses pelos 195 anos da nossa cidade”, declarou.

A manifestação destaca uma característica frequentemente associada à identidade alegretense: a capacidade de acolher pessoas de diferentes lugares e construir vínculos com quem escolhe o município para viver, trabalhar e formar família.

A presidente da Câmara de Vereadores, Firmina Fuca, destaca:

Celebrar os 195 anos de Alegrete é celebrar uma história construída com coragem, trabalho, tradição e amor por esta terra. É reconhecer a força de um povo que, ao longo de quase dois séculos, ajudou a construir uma cidade de identidade marcante, de valores sólidos e de profundo orgulho pelas suas raízes.

Alegrete carrega em sua história a essência do Rio Grande do Sul, a bravura de sua gente, a riqueza da cultura gaúcha e o espírito de uma comunidade que acredita na sua capacidade de crescer, superar desafios e construir um futuro cada vez melhor.

Como Presidente do Poder Legislativo Municipal, sinto-me honrada em fazer parte deste momento tão significativo. A Câmara de Vereadores, como representante da população alegretense, reafirma seu compromisso com a democracia, com o diálogo, com o desenvolvimento do município e, acima de tudo, com o bem-estar de cada cidadão e cidadã.

Nossa homenagem é a todos que fizeram e fazem parte dessa trajetória: aos que abriram caminhos no passado, aos que trabalham diariamente para fortalecer nossa cidade e às novas gerações, que têm a missão de preservar nossa história e continuar escrevendo seus próximos capítulos.

Que os 195 anos de Alegrete sejam motivo de orgulho, união e renovação da esperança. Que possamos seguir avançando, valorizando nossas tradições, fortalecendo nossas instituições e construindo, juntos, uma cidade de mais oportunidades, desenvolvimento e qualidade de vida para todos.

Parabéns, Alegrete, pelos seus 195 anos! Que a força da nossa história continue inspirando o nosso presente e iluminando o nosso futuro. Viva Alegrete! Viva o povo alegretense!

Presidente do Poder Legislativo de Alegrete

Por que o aniversário de Alegrete não é feriado municipal?

A ausência de feriado no aniversário de Alegrete também está relacionada à legislação brasileira. A Lei Federal nº 9.093/1995 estabelece critérios para a instituição de feriados municipais religiosos, limitando-os a quatro datas, incluída a Sexta-Feira Santa.

Conforme explicou o historiador Anderson Correia, cabe ao município definir os feriados locais, respeitando a legislação vigente. Em Alegrete, o dia 20 de Setembro, data que celebra a Revolução Farroupilha, e o dia 8 de dezembro, dedicado à padroeira Nossa Senhora da Conceição, integram o calendário de datas importantes para a comunidade. Assim, o aniversário do município, celebrado em 25 de outubro, é marcado pela comemoração de sua história e identidade, mas sem a suspensão automática do expediente no comércio e nos serviços.

Um baita chão de oportunidades

A extensão territorial de Alegrete é uma de suas marcas mais evidentes. Com milhares de quilômetros quadrados, o município reúne paisagens características do Pampa, áreas destinadas à produção agropecuária e espaços que integram sua história e suas tradições.

Essa dimensão territorial representa tanto uma característica geográfica quanto um fator importante para a organização econômica. A produção agrícola e pecuária depende de uma estrutura que envolve estradas, transporte, serviços, equipamentos e acesso aos mercados, criando conexões entre a zona rural e a área urbana.

Ao mesmo tempo, o município enfrenta o desafio de ampliar oportunidades, fortalecer os negócios, estimular o empreendedorismo e buscar alternativas para diversificar sua economia. A valorização da produção local, do turismo, dos eventos e das empresas representa parte desse caminho.

O desenvolvimento de Alegrete também depende da participação de sua população, das instituições, das entidades representativas, do poder público e da iniciativa privada. São diferentes setores que, ao longo do tempo, contribuem para construir as condições necessárias para o crescimento da cidade.

195 anos de história e identidade

Ao completar 195 anos, Alegrete celebra uma trajetória que reúne acontecimentos históricos, personalidades marcantes, tradição cultural e relevância econômica. É uma cidade que tem na agricultura e na pecuária importantes pilares de sua economia, mas que também se destaca pelo comércio, pelos serviços, pelo esporte e pelas manifestações culturais.

Da memória da Revolução Farroupilha à obra de Mário Quintana, da atuação de Oswaldo Aranha à produção agropecuária, do EFIPAN ao Festival da Linguiça, diferentes elementos ajudam a explicar a identidade de um município que mantém suas raízes enquanto busca novas oportunidades de desenvolvimento.

Alegrete é o chão de quem produz, a terra de quem preserva suas tradições e o lugar de quem constrói diariamente novas histórias. Sua importância para a Fronteira Oeste está ligada tanto à dimensão de seu território quanto à capacidade de sua população de manter viva uma identidade construída ao longo de quase dois séculos.

Neste domingo (25), os 195 anos representam mais do que uma data no calendário. São a celebração de uma história compartilhada, do trabalho de gerações e das características que fazem de Alegrete um município singular no Rio Grande do Sul.

. O historiador e professor de História da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Dr. Anderson Pereira Corrêa, apresenta uma análise sobre a trajetória do município e destaca que a história da região é muito anterior à sua emancipação administrativa.

Segundo Corrêa, o território onde hoje está Alegrete é habitado há mais de 12 mil anos. Dessa forma, os 195 anos de existência administrativa representam apenas uma pequena parte da história dos povos que viveram na região. Antes da chegada dos europeus, a área era ocupada por povos originários, posteriormente identificados como Guenoas, Charruas, Minuanos, Yarôs e Guaranis.

A partir do século XVII, o território também passou a receber capelas, estâncias e postos missioneiros ligados à presença jesuítica. Conforme a análise do historiador, a ocupação missioneira se estendeu por quase dois séculos em áreas que posteriormente integrariam o município.

A formação do município

A trajetória histórica de Alegrete está relacionada a diferentes marcos. Entre eles, estão a instalação de um acampamento militar no Inhanduí, em 1805; a criação de uma capela, em 1814; o episódio conhecido como Capela Queimada, em 1816; e a transferência do povoado para as margens do rio Ibirapuitã, em 1817.

Em 1831, ocorreu a criação da vila e do município, marco da autonomia administrativa em relação a Cachoeira do Sul. Já em 1857, Alegrete foi elevada à categoria de cidade.

O professor destaca que a criação do município representou a organização de uma estrutura administrativa própria, com Câmara de Vereadores, legislação municipal e instituições responsáveis pela administração da localidade. Ao citar uma lembrança atribuída a Flávio Poitevin, Corrêa ressalta a importância da Câmara Municipal como uma espécie de certidão de nascimento de Alegrete.

Disputas territoriais e desigualdades sociais

Na interpretação apresentada pelo historiador, a formação de Alegrete também precisa ser compreendida a partir dos conflitos pela ocupação das terras, do controle dos rebanhos e dos diferentes projetos políticos existentes na região durante o século XIX.

Corrêa argumenta que a consolidação do município favoreceu os interesses de estancieiros, comerciantes e escravocratas, em um contexto marcado pela apropriação privada de terras e recursos anteriormente utilizados pelos povos originários. O processo também esteve relacionado às disputas geopolíticas na região da Bacia do Prata e à resistência dos povos nativos e dos defensores do projeto político de José Gervasio Artigas.

Naquele período, a organização social era marcada por profundas desigualdades. A escravidão fazia parte da estrutura econômica, as mulheres não tinham direitos políticos e não existiam políticas públicas de educação e saúde nos moldes atuais.

Uma história que vai além dos 195 anos

Ao propor uma reflexão sobre o aniversário do município, Anderson Pereira Corrêa defende que a memória histórica seja compreendida a partir de diferentes perspectivas, considerando os povos que já habitavam o território, os conflitos que marcaram sua ocupação e as desigualdades presentes na sociedade ao longo do tempo.

Para o historiador, a data de 25 de outubro não deve ser interpretada como o início da história de Alegrete, mas como um marco de sua organização político-administrativa.

Ao concluir sua análise, Corrêa relaciona a trajetória histórica do município aos desafios do presente e à busca por melhores condições de vida para a população.

“Hoje, 195 anos depois, continuamos lutando por vida digna para todos”, destaca o historiador.

Foto: Eduardo Silveira