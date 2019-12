Alegrete 40 graus

Hoje o calor superou todas as expectativas em Alegrete. E o termômetro marcou os 40º C aqui na cidade

Um calor insuportável até mesmo na sombra o que requer muita água ou outros líquidos para amenizar a sensação de cansaço e sede.

Essa alta temperatura é uma amostra de como será o verão aqui no Município. Sem chuva e com pouca sombra nas ruas a cidade fica ainda mais quente, porque onde tem asfalto este retèm ainda mais o calor .

A saída é pouca roupa e quem puder que fique na sombra e beba muita água e evite ir para sol das 10h às 16h 30min. para evitar a incidência de raios UVB e UVA.

Quem trabalha exposto ao sol deve usar filtro sol e a lei garante que os trabalhadores ganhem este produtos para evitar queimaduras e possível câncer de pele.

E quanto aos animais também oferecem muita agua aos pet e outros animais.

As temperaturas se mantém elevadas no fim de semana com previsão de pouco mais de 10mm de chuva.