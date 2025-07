Alegrete| 400 abordagens, 50 infrações: Balada Segura reforça combate à embriaguez no trânsito

Share on Email

A ação foi realizada de forma integrada com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS), Brigada Militar e Polícia Civil.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Balada Segura tem como base a Lei Estadual nº 13.963/2012, que institui a realização de ações integradas e contínuas de fiscalização e educação voltadas ao combate à embriaguez ao volante. O programa é coordenado pelo Detran/RS e conta com a participação de órgãos de trânsito municipais, mediante convênio.

Durante as oito horas de operação, realizada em dois pontos diferentes da cidade, foram abordados 400 veículos, incluindo carros e motocicletas. No total, foram lavrados 50 autos de infração. Destes, 16 foram aplicados por recusa ao teste do etilômetro, indicador de condutores que podem ter feito uso de bebida alcoólica antes de dirigir.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, a operação integra o planejamento de fiscalização de trânsito e busca reduzir acidentes, além de cumprir a legislação estadual vigente.