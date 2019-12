Alegrete: a magia do Natal pelo olhar das crianças; leia e se emocione

União, inclusão, solidariedade e amor. Palavras que são usadas com frequência, entretanto, muito mais que isso precisam ser demonstradas em gestos.

Na última segunda-feira(16), a Nativa FM realizou uma campanha diferente, o Papai Noel esteve no calçadão em um lindo cenário, recebendo crianças e adultos para fotos e, principalmente, as cartinhas que foram colocadas na caixa Sonhos de Natal.

A ação teve uma grande repercussão e centenas de crianças participaram, quase novecentas cartinhas foram deixadas. O número é muito maior do que a equipe da Nativa esperava. Mesmo com todo empenho para atender aos pedidos, a colaboração de mais pessoas e empresas está sendo fundamental.

De acordo com o diretor da Rádio Nativa e Portal Alegrete Tudo, Jucelino Medeiros, o que mais sensibiliza é que os pedidos de brinquedos está em terceiro lugar, na classificação realizada pela equipe. ” Em primeiro lugar, vem os pedidos de cestas básicas, depois material escolar e, a partir daí, brinquedos. Assim como ventiladores para crianças especiais, entre outros”- destacou.

Ao ler, muitas das cartinhas é impossível não se emocionar com os relatos e pedidos que demonstram que, cada vez mais cedo, as crianças estão perdendo a ilusão de acreditar no Bom Velhinho, devido às necessidades básicas que as fazem ter como prioridades, fraldas geriátricas, por exemplo. São carências de adultos, mas que pela grandiosidade e a pureza da alma dos pequenos, as cartinhas remetem muito mais às dificuldades financeiras e vulnerabilidade social de muitas famílias.

Diante disso, as equipes da Nativa FM e do PAT ficaram impactadas com os relatos, porém, humanamente está difícil de atender a todos, mas gostaríamos de fazer o máximo e possível de crianças felizes.

Para isso, foi deflagrada na manhã de ontem(18), mais uma campanha para que a população seja solidária e adote uma cartinha. Seja um padrinho, uma madrinha ou contribua com o que puder. Os interessados, pessoas físicas e empresas podem entrar em contato através do whatsApp (55) 98436-2721 ou 3422-2336. Também há a opção de vir até a rádio Nativa na Rua dos Andradas 606, sala 4. Caso não possa trazer a sua doação, a equipe vai até você.

É um chamamento para que todos se engajem nesta nobre causa.

Flaviane Antolini Favero