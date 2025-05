Alegrete abre inscrições para outro projeto de encenação popular

Após o grande sucesso da encenação comunitária da Paixão de Cristo em Alegrete, que reuniu mais de 60 participantes da comunidade local, o Sesc, em parceria com a prefeitura, anuncia o início de um novo e emocionante projeto: a encenação do Nascimento de Jesus.

Como primeiro passo para esta nova jornada artística e espiritual, estão abertas as inscrições para a primeira oficina de Iniciação ao Teatro, destinada a todos os interessados em participar do espetáculo. A oficina será realizada no próximo sábado, 31 de maio, no Sesc de Alegrete (Rua Andradas, 71), com dois turnos de atividades: das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

O encontro contará com a presença especial do diretor Kleber Lorenzoni, responsável pela direção da Paixão de Cristo, que retorna à cidade para orientar e dar início ao novo projeto de teatro comunitário. A oficina é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades, com ou sem experiência prévia em teatro.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp: 📱 (55) 98423-6348.

Além de desenvolver habilidades teatrais, esta é uma excelente oportunidade para integrar-se à comunidade, partilhar momentos de fé e cultura, e fazer parte de uma produção que promete emocionar o público alegretense mais uma vez. “Participe e ajude a dar vida a esta bela história que celebra o nascimento de Jesus”, destaca Lorenzoni.