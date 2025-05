Alegrete abriu mais de 90 vagas de emprego no trimestre, segundo Caged

Os dados divulgados expõe um crescimento no número de empregos no Município no terceiro mês do ano.

Ao todo, foram 515 contratações e 465 desligamentos no terceiro mês. O setor que obteve mais destaque foi o de Serviços que foi resultado de 165 efetivações e 122 desligamentos ao longo dos trinta dias passados. Além disso, setores como Comércio e Indústria tiveram resultados bons, que somados empregaram 267 novos servidores e demitiram apenas 28. O resultado negativo ficou a cargo do setor agropecuário, que fechou negativo. Contratou 54 servidores e demitiu 84, fechando com saldo negativo (-30).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No trimestre, Alegrete está positivo com incremento de 91 novos servidores no mercado de trabalho. Janeiro, o primeiro mês do ano, fechou negativo, 444 admitidos e 473 demitidos, saldo de (-29). Já em fevereiro, o saldo reagiu, foram 505 contratados e 435 demitidos, saldo positivo de +70. Fechando o trimestre, foram 515 admitidos e 465 desligados, no terceiro mês do ano.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Em março, o RS contabilizou 153.585 admissões e 144.625 desligamentos, totalizando saldo de 8.960 postos de trabalho. A indústria e o setor de serviços registraram os maiores saldos no período (6.273 e 5.896, respectivamente), seguidos pelo comércio (1.200) e pela construção (439). Apenas a agropecuária teve desempenho negativo (- 4.848).

Já no 1° trimestre de 2025, o RS contabilizou 487.290 admissões e 420.800 desligamentos, totalizando saldo de 66.490 postos de trabalho. É o 3° maior saldo registrado no país, ficando atrás apenas de São Paulo (209.656) e Minas Gerais (75.896).

Fonte: Caged