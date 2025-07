Alegrete| Acidente próximo ao posto Sim envolve Montana e Gol na BR-290

A colisão ocorreu por volta das 17h, nas proximidades do posto Sim, na BR-290.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com informações apuradas no local, uma Montana trafegava no sentido do posto até a entrada do pórtico, enquanto um Gol branco saía do posto Sim para acessar a rodovia federal. O Gol acabou invadindo a preferencial, ocasionando o choque entre os dois veículos.

Com o impacto, ambos os automóveis sofreram avarias consideráveis. Os ocupantes da Montana relataram dores leves provocadas pelo uso do cinto de segurança, mas não houve necessidade de atendimento médico.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Alegrete foi acionada e realizou o registro do acidente.