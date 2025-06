Alegrete adere ao programa Tudo Fácil Empresas e projeta desburocratização no segmento

Share on Email

O sistema permite a abertura de empresas de baixo risco ambiental e sanitário em até 10 minutos, de forma totalmente gratuita e sem burocracias aos empreendedores através de um único acesso ao Portal de Serviços da JucisRS.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A presidente da Autarquia, Lauren Momback Mazzardo destaca que com a implementação, Alegrete dá mais um passo em direção a um ambiente de negócios mais moderno, eficiente e acolhedor para o empreendedor. “Com o Tudo Fácil Empresas é possível reduzir a burocracia para quem deseja abrir uma nova empresa, trazendo agilidade e modernidade ao processo”, finaliza.

O principal objetivo do Programa é facilitar a abertura de empresas do Município e fomentar para que novos empreendedores venha para Alegrete e vejam na cidade uma forma de impulsionamento do seus negócios.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Ferreira da Costa, destacou que o Município fez a adesão deste programa para incentivar e desburocratizar e que novas empresas venham para Alegrete para que possam girar a economia local.

Fonte: Jucis-RS