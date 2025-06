Alegrete adota medidas emergenciais contra dengue

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ação foi desencadeada após a identificação de dois casos suspeitos da doença nessas localidades.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O bloqueio espacial, também conhecido como bloqueio perifocal, é uma medida de saúde pública adotada para conter a transmissão do vírus da dengue. Consiste em ações de controle e prevenção voltadas ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. As atividades incluem a aplicação de inseticida e vistorias nos arredores das residências próximas aos casos suspeitos.

De acordo com o chefe da Vigilância Ambiental, Daniel Falcão, é essencial que a população evite a formação de criadouros do mosquito. Ele reforça a importância de redobrar os cuidados em períodos de chuva, quando a possibilidade de acúmulo de água é maior.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Entre as orientações de prevenção, além do bloqueio espacial, estão a eliminação de água parada em recipientes diversos, a limpeza de calhas e vasos de plantas e o uso de telas em janelas e portas como forma de impedir a entrada do mosquito nas residências.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A secretária de Saúde, Heili Temp, destacou a necessidade da colaboração da comunidade durante as ações. Segundo ela, o apoio dos moradores é fundamental para que os agentes de saúde tenham acesso aos imóveis e realizem as atividades com eficácia.

Para mais informações ou para realizar denúncias relacionadas a focos do mosquito, a população pode entrar em contato pelo telefone (55) 99158-4911.