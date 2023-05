Alegrete agiliza etapa do Gaúcho de Velocross com pista dentro do Parque Lauro Dorneles

Após sediar a abertura da Copa Gaúcha de Velocross no último final semana, a cidade de Alegrete se credencia para ser palco de uma etapa do campeonato gaúcho de velocross realizado pela Federação Gaúcha da modalidade.

A notícia ganhou força por ocasião de uma reunião realizada na última terça-feira, entre os promotores do Festival Estadual da Linguiça e o Sindicato Rural, onde foi feita uma avaliação do evento e também trativas sobre a 81ª Exposição Agropecuária de Alegrete.

Durante o encontro, foi apresentado pelo gerente do Banrisul, Jonathan Cassol Reimann, que também é piloto de velocross, a proposta do município sediar uma etapa do Campeonato Gaúcho 2023 de Velocross, promovida pela Federação Gaúcha Motociclismo (FGM), durante a realização da expofeira. Cassol destacou que a competição envolve cerca de 800 pessoas de pelo menos 90 cidades do Rio Grande do Sul e colocaria Alegrete no cenário nacional da modalidade.

O piloto argumentou que o velocross hoje é um dos esportes que mais cresce e mais tem adeptos a nível de Brasil, sendo originário da Fronteira do Brasil e Uruguai, se tornou uma excelente opção de lazer para jovens, adultos e veteranos, considerado um esporte da família, é ainda um grande fomentador do turismo regional, com grande expectativa de movimentar o comércio, rede hoteleira, gastronômica, postos de combustíveis, entre outros segmentos do município.

A ideia foi acolhida tanto pela diretoria do Sindicato, bem como da prefeitura. O presidente do Sindicato Rural de Alegrete (SRA) Luiz Plastina Gomes cederia uma área dentro do parque para construção da pista que serviria para competições à nível estadual e nacional.

O evento no município, está previsto para ser realizado de 10 a 15 de outubro deste ano, no Parque Dr. Lauro Dorneles. Uma comissão de pilotos viabilizará o projeto da pista nos moldes da Federação Gaúcha de Velocross.

Segundo o presidente do Centro de Treinamento Alegrete de velocross Marcelo Noetzold, a pista seria usada para eventos de grande portes, dando uma visibilidade maior para o público em geral , num local acessível à todos. Ele reitera que isso era fortalecer não só a modalidade como o município.

“Temos uma pista padrão no CT, mas a ideia é somar ao evento e fomentar ainda mais o turismo local com a realização inédita desta etapa do gaúcho”, pontuou Noetzold.

Fotos: Jeferson Martins e Sindicato Rural de Alegrete