Alegrete amanhece com -1°C e geada transforma paisagem na cidade e interior

Na Zona Leste da cidade, Carmen Fioravante registrou a geada no Museu do Gaúcho, onde um grande tapete branco cobriu o local.

Na região dos Pinheiro, Janaina Martins registrou campos completamente cobertos pela geada. A paisagem branca lembrava cenas de inverno serrano, com a vegetação e o solo cristalizados pela camada de gelo formada durante a madrugada.

No Angico, André Aquino também flagrou o amanhecer gelado, evidenciando a força do inverno que predomina nos primeiros dias de julho. Já no Caiboaté, Pedro Oliveira relatou que a camiseta deixada do lado de fora amanheceu dura, e a água em um copo havia congelado completamente, transformada em gelo sólido.

As temperaturas negativas são resultado da massa de ar polar que atinge o Rio Grande do Sul desde o fim de semana, trazendo madrugadas geladas e máximas baixas ao longo do dia. Conforme meteorologistas, o frio deve persistir nos próximos dias, com possibilidade de formação de geada ao amanhecer, principalmente nas áreas de campo aberto.

No Baita Chão, expressão popular que define Alegrete, os animais amanheceram envoltos pela névoa fria, e a rotina dos trabalhadores rurais foi marcada por cuidados extras para garantir a sobrevivência de cordeiros e bezerros recém-nascidos nesta época em que o pasto amanhece queimado pela geada.

O inverno rigoroso reacende cuidados com a saúde, como proteção das vias respiratórias e atenção especial para idosos, crianças e pessoas em situação de rua. As equipes de assistência social seguem em alerta para reforçar as ações emergenciais diante do frio intenso.